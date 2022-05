NBA - Sacramento : Brown nouvel entraîneur

Un huitième coach en dix ans pour les Sacramento Kings ! Après Keith Smart, Mike Malone, Tyrone Corbin, George Karl, Dave Joerger, Luke Walton et Alvin Gentry, qui ont passé entre quelques mois et trois saisons sur le banc de la franchise californienne, c'est Mike Brown qui va tenter de sortir les Kings de leur torpeur, eux qui n'ont plus disputé les play-offs depuis 2006, record actuel de la NBA. Selon le toujours bien informé Adrian Wojnarowski d'ESPN, le natif de l'Ohio, âgé de 52 ans, s'est mis d'accord avec les dirigeants de la franchise pour un contrat de quatre ans. Arrivé en NBA en 1992 en tant qu'assistant à Denver, il a ensuite occupé ce poste à Washington (1997-99) et San Antonio (2000-03), où il a remporté le titre en 2003, puis à Indiana (2003-05). En 2005, les Cleveland Cavaliers lui ont donné sa chance en tant que coach principal, à 35 ans. Il est resté cinq saisons au sein de la franchise de LeBron James, avec à la clé une finale perdue en 2007 contre les Spurs, avant d'être limogé en mai 2010.

Mike Brown actuel assistant chez les Warriors

Après un an d'inactivité, ce sont les Lakers qui lui ont fait confiance. Mais après un deuxième tour de play-offs en 2012, il a été viré au bout de cinq matchs la saison suivante, en raison de mauvais résultats malgré l'arrivée de Dwight Howard et Steve Nash. Mike Brown est ensuite retourné à Cleveland pour la saison 2013-14, mais sans LeBron James, les résultats n'ont pas suivi (pas de play-offs).. Mike Brown restera à San Francisco jusqu'à la fin des play-offs, avant de prendre le chemin de la capitale de la Californie. Cette saison, les Kings ont terminé douzièmes de la Conférence Ouest, à quatre victoires du play-in, malgré la présence de joueurs comme Domantas Sabonis (arrivé en cours de saison) et De'Aron Fox. Mike Brown a du pain sur la planche !