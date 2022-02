NBA - Sabonis aux Kings contre Hield et Haliburton !

A deux jours de la "trade deadline", déjà deux gros trades sont validés ! Quelques minutes après l'annonce du départ de CJ McCollum aux Pelicans, les Pacers et les Kings viennent de s'entendre sur un gros deal ! En effet, selon Adrian Wojnarowski et ESPN, Domantas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holiday sont envoyés à Sacramento contre Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson ! Le départ de Sabonis d'Indianapolis était attendu quelques jours après celui de Caris LeVert à Cleveland mais celui d'Haliburton beaucoup moins !

En effet, il y a encore quelques jours, le management des Kings assurait vouloir le conserver en compagnie de De'Aaron Fox. Visiblement, l'intérêt de Sacramento pour l'intérieur lituanien était trop fort et son association avec Fox s'annonce explosive. Du côté des Pacers, la reconstruction se poursuit avec l'arrivée d'un gros talent et d'un Buddy Hield toujours utile au "scoring" et qui est toujours l'un des meilleurs shooteurs longue distance de NBA !

Jeremy Lamb AND Justin Holiday. https://t.co/0GbRwKcRBP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022



Le dernier gros dunk de Sabonis avec les Pacers :