NBA : Russell Westbrook n'a pas mis un tir !

Le pauvre Russell Westbrook... Pendant tout l'été, les Lakers ont cherché à s'en débarrasser, et maintenant que la saison a repris, il livre l'un de ses plus mauvais matches en carrière. Cette nuit, face aux Clippers, il termine le match avec 2 points, 3 rebonds, 4 passes et tout de même 5 interceptions. Mais le pire dans cette ligne de stats indigne d'un ancien MVP, c'est qu'il finit la rencontre avec un 0 sur 11 aux tirs.

De près, comme de loin, Westbrook n'a pas trouvé la cible : 0 sur 5 à 2-points et 0 sur 6 à 3-points. La dernière fois qu'il n'avait pas inscrit de panier, c'était en 2016. Mais à l'époque du Thunder, il avait été expulsé dès le deuxième quart-temps. Cette fois, Westbrook a joué 27 minutes, et il était encore sur le terrain dans le "money time" pour envoyer une dernière brique. Le tout sous les sifflets de son propre public qui ne veut plus qu'il tire.

Heureusement, il peut compter sur LeBron James pour le défendre : "Il a fait cinq interceptions, dont deux de suite. Qu'il jette ce match aux toilettes et tire la chasse, et c'est tout. Il a fait un très bon match. En défense, il a donné le ton." Pour son coach, Westbrook doit continuer de prendre ses tirs normalement, et ne surtout pas en refuser.

Quant à l'intéressé, il a trouvé qu'il avait un match "solide". Les fans des Lakers et ses dirigeants apprécieront le qualificatif... En attendant, les Lakers sont derniers de la conférence Ouest avec deux défaites, et la maladresse est générale : 9 sur 45 à 3-points !

Le résumé du match