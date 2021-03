NBA : Rudy Gobert « Une fierté de représenter la France au All-Star Game »

Pour la deuxième année consécutive, Rudy Gobert va représenter la France lors du All-Star Game NBA. Un an après sa première sélection pour le match des étoiles, le pivot sera de retour pour endosser le maillot de la Team LeBron ce dimanche soir à Atlanta. Une opportunité dont il est fier. « C'est une chance étant donné d'où je viens, une petite ville en France. Il n'y a pas beaucoup de All-Stars NBA qui viennent de Saint-Quentin. Quand on voit le chemin parcouru, c'est une fierté. Etre Français et fouler le parquet du All-Star Game, c'est un rêve. Je suis très fier de pouvoir inspirer de nombreux enfants en France et ailleurs en leur montrant que tout est possible. »



Gobert avait terminé son premier All-Star Game avec un double-double



Le joueur de Utah va revenir sur une scène où il a brillé l'an passé. En 2020, Rudy Gobert avait réalisé un double-double pour son premier All-Star Game (21 points, 11 rebonds). Malgré cette expérience, il aborde le match de ce dimanche de la même manière. « Je ne vais pas dire que l'on s'y habitue mais l'état d'esprit est le même que l'an passé. Je suis là pour profiter, passer un bon moment, faire le show pour les fans et m'amuser. C'est une chance d'être sélectionné au All-Star Game et d'avoir l'opportunité d'y représenter mon pays et ma franchise. Participer au All-Star Game et jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde n'est pas quelque chose que je prends pour acquis. »



« La route était longue... »



Cette saison, il aura même la chance d'évoluer sous les ordres d'un entraîneur qu'il connaît bien : Quin Snyder. « C'est une chance incroyable de jouer pour lui lors de son premier All-Star Game. Quand on voit là où on a commencé il y a sept ans et toutes les étapes qu'on a du franchir. La route était longue... » Malgré le travail accompli par les deux hommes à Salt Lake City et le fait que le Jazz possède le meilleur bilan de la Ligue, LeBron James avait été réticent à sélectionner un joueur de Utah pour son équipe. Il avait justifié son choix lors de la draft par une moquerie sur les ondes de TNT. Une sortie qui avait beaucoup fait parler mais à laquelle Rudy Gobert n'a pas souhaité répondre. « Je n'ai pas regardé la draft en direct, j'ai regardé la rediffusion plus tard. Je n'ai pas vraiment de réaction, c'était plus marrant qu'autre chose. C'est un show. Je suis fier du travail que mon équipe a accompli même si on en a encore énormément à accomplir. C'est un honneur d'être un All-Star. »