NBA - Rockets : Westbrook positif au coronavirus !

Voilà une nouvelle dont la NBA se serait bien passée...Russell Westbrook a été testé positif au covid-19 et a été placé en quarantaine. Le rebondissant meneur des Rockets n'avait pas encore rejoint son équipe à Orlando, où la NBA a installé ses quartiers à une quinzaine de jours de la reprise de la saison régulière. L'ancienne star du Thunder était attendue, tout comme James Harden.

« Je les espère avec nous le plus vite possible, dans deux, trois ou quatre jours, avait commenté un peu plus tôt dans la journée leur coach, Mike D'Antony au Houston Chronicle. Ce n’est l’affaire, je pense, que de quelques jours. Je n’ai pas le contrôle là-dessus. Ils vont à l’évidence manquer quelques entraînements, ce n’est pas l’idéal. Mais ça va aller. » En attendant d'en savoir plus sur le cas Harden, Westbrook n'est pas prêt de rejoindre son équipe. A voir dans les prochaines heures si cela remet en cause ou non une reprise attendue sur les antennes de beIN SPORTS.

« J’ai été testé positif au covid-19 avant que mon équipe parte pour Orlando, a tweeté Westbrook. Je me sens bien, je suis en quarantaine et j’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers quand j’aurai le feu vert. Merci pour votre soutien constant. S’il vous plaît : prenez au sérieux ce virus. Soyez prudent et mettez un masque. »