Le 27 janvier 2018, André Roberson était lourdement retombé sur le parquet de la Chesapeake Arena après avoir voulu récupérer un alley-oop de Russell Westbrook lors d’un match entre le Thunder et les Pistons. Verdict : une rupture du tendon rotulien du genou gauche synonyme de fin de saison pour celui qui était alors l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. "Était", car on n’a depuis plus jamais revu sur un terrain celui dont Billy Donovan regrettait alors "l’énorme perte".

la grave blessure de roberson





Mais comme son entraîneur, l’arrière-ailier de 2,01m ne s’attendait pas à ce que son indisponibilité dure aussi longtemps. Joueur le plus ancien de la franchise d’Oklahoma City avec Steven Adams, Roberson, arrivé en 2013, voit enfin le bout du tunnel. Comme il l’a confié dans une interview à Nate Tomlinson, son ancien coéquipier à l’université de Colorado : "J’espérais jouer quelques matchs de G-League avant la fin de saison afin d’être prêt pour les playoffs". Sauf que tout s’est arrêté en raison de la pandémie de coronavirus.

"Un long périple"

"C’est un mal pour un bien parce que ça me donne plus de temps pour travailler. Mais j’ai aussi besoin de jouer contre des gens, de sentir le parquet, de rejouer des cinq contre cinq, de réapprendre les systèmes et des choses comme ça, raconte-t-il. Honnêtement,. Je reste patient, en attendant de retrouver notre staff médical et d’être réévalué.A son retour, si la saison finit par reprendre, il va retrouver une équipe d’OKC métamorphosée depuis le départ de Westbrook aux Rockets, et celui de Paul George aux Clippers. Avecà la baguette, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers séduisent, eux qui occupent la cinquième place de la conférence Ouest. Reste à voir comment Roberson (28 ans), en fin de contrat cette année, réussira à s’intégrer dans cette équipe qui a bien changé depuis deux ans.