NBA : Rivers répond à Irving

Rivers : "Les gars veulent jouer et aider à faire bouger les choses"

Vendredi soir, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving a mené une visio-conférence, réunissant environ 80 joueurs, dont quelques stars, et s’est dit plutôt défavorable à une reprise de la saison NBA le 30 juillet à Orlando, en raison du contexte social actuel aux Etats-Unis, où les manifestations contre les violences policières et le racisme se multiplient (comme dans le monde entier) depuis la mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis. Ce samedi, c’est Austin Rivers qui a pris la parole via les réseaux sociaux.pour aider les gens, mais aussi car jouer au basket permettra d’occuper les plus jeunes.« En reprenant la saison, cela nous (les joueurs NBA) permettrait de mettre de l’argent dans nos poches. Avec cet argent, on pourrait aider plus de gens, et continuer de donner plus de temps et d’énergie pour le mouvement Black Lives Matter. Je suis à 100% derrière ce mouvement car il faut des changements, l’injustice a assez duré. Mais aussi… Il ne faut pas oublier de mentionner qu’il y a plein de joueurs NBA que je connais qui ont besoin de toucher leur salaire. 99% des joueurs ne gagnent pas autant que Kyrie… La NBA est majoritairement noire américaine, et beaucoup de nos fans aussi.(en raison de situations injustes et des inégalités que vivent les enfants afro-américains) est important aussi. J’aime la passion que Kyrie met derrière ce mouvement. C’est admirable et inspirant. Je suis avec lui… mais il faut que cela soit de la bonne façon et pas au détriment de la carrière de tous les joueurs NBA. On peut faire les deux. On peut jouer et aider à faire changer la façon dont les noirs vivent. Nous devons le faire ! Mais annuler ou boycotter la saison ne permettra pas de le faire, à mon avis. Les gars veulent jouer et aider à faire bouger les choses » conclut le joueur de 27 ans. A titre de comparaison, Kyrie Irving doit toucher un salaire de 31,7 millions de dollars cette saison, alors que le joueur le moins bien payé de la pire équipe présente à Orlando, Anzejs Pasecniks, le pivot letton des Washington Wizards, va gagner 482 000 dollars.