NBA : Ricky Rubio, un Barcelonais chez les Suns

A 29 ans, Ricky Rubio a déjà connu trois franchises NBA. Arrivé dans la prestigieuse Ligue en 2011, en provenance du FC Barcelone, après avoir été drafté en 5eme position en 2009, le meneur est resté six saisons chez les Minnesota Timberwolves, avant de migrer en direction du Utah Jazz, pour qui il a joué deux ans. Toutefois, le 30 juin 2019,, en tant qu'agent libre. Un véritable défi pour « La Pistola » qui débarquait alors dans une franchise en grande difficulté, après un exercice 2018-19 clairement à oublier.







Chargé d'apporter son expérience, Ricky Rubio, qui tournait alors en moyenne à 13,1 points, 8,9 passes décisives et 4,6 rebonds avant l'interruption de la NBA le 11 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, a répondu aux attentes, et notamment celles de son entraîneur Monty Williams, arrivé en Arizona en début de saison. En bon meneur qui se respecte, Rubio a su faire jouer ses partenaires, tel que Devin Booker, avec qui l'entente a été évidente (au moins 8 passes décisives chacun, dans un même match, 14 fois cette saison), et prendre sa chance, quand il était alors en bonne position.







Malgré certaines limites observées au scoring, l'impact que l'Espagnol a pu avoir sur le jeu de son équipe, cette saison, a été indéniable. « Tricky Rubio » a parfois dû renoncer à certaines rencontres, à cause de blessures, et ses absences se sont alors fait ressentir. Sans lui, les Suns n'étaient pas les mêmes. Avec lui, Phoenix gagnait clairement en assurance. Toutefois, actuellement 13eme de la conférence Ouest, la franchise (26 victoires - 39 défaites) pourra difficilement mettre fin à une disette vieille de 10 ans et retrouver enfin les Playoffs. D'autant plus que la saison 2019-20 semble encore bien loin de pouvoir enfin reprendre ses droits.



Rubio dans les rois des stats de la saison :