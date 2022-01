Utah, Philadelphie et Toronto sur leur lancée



Bojan Bogdanović (@44Bojan) was in his bag!

He dropped a season-high 36 points and a career-high 13 rebounds in the @utahjazz win! pic.twitter.com/MsXpkUzXZ3



— NBA (@NBA) January 6, 2022

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 5 janvier 2022

Les Mavs ont fait honneur à Dirk Nowitzki., toujours solide leader de la conférence Ouest. Bien aidés par la maladresse de leurs adversaires, en particulier du spécialiste en la matière habituellement Stephen Curry, pas dans un grand soir (seulement 14 points et 5 sur 24 aux tirs, dont 1 sur 9 à trois points), le meneur slovène, auteur de 26 points, 7 rebonds et 8 passes, et ses coéquipiers poursuivent ainsi leur belle série, avecBrooklyn n'était pas au meilleur de sa forme en revanche avant de se rendre dans l'Indiana mercredi soir.Mis à l'écart depuis le mois de juin par sa franchise en raison de son refus de se faire vacciner, le meneur All-Star a réussi son retour (22 points), six mois et demi après la dernière apparition de celui qui n'est autorisé jusqu'à nouvel ordre qu'à disputer les matchs de son équipe à l'extérieur.Utah n'a pas non plus surclassé son adversaire du soir Denver, sur le parquet des Nuggets, où Nikola Jokic a signé son plus beau triple-double de la saison avec 26 points, 21 rebonds et 11 passes dans ce match.Toronto et Philadelphie marchent très fort également en ce début d'année. Les Raptors de Pascal Siakam (33 points) ont aligné une quatrième victoire en s'imposant (117-111) chez le champion en titre Milwaukee, certes privé de Giannis Antetokounmpo. Les Sixers d'un autre Camerounais Joel Embiid, encore très en vue (31 points), n'ont pas ralenti eux non plus. En déplacement à Orlando (victoire 116-106), la franchise de Pennsylvanie n'a plus perdu depuis cinq rencontres maintenant.- Detroit Pistons : 140 - 111Orlando Magic -: 106 - 116Washington Wizards -: 111 - 114Boston Celtics -: 97 - 99Indiana Pacers -: 121 - 129- Golden State Warriors : 99 - 82Milwaukee Bucks -: 111 - 117- Oklahoma City Thunder : 98 - 90Denver Nuggets -: 109 - 115Portland Trail Blazers -: 109 - 115Sacramento Kings -: 102 - 108