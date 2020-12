NBA : Retour à Paris en 2022 ?

La NBA de retour à Paris ? Ce sera sans doute pour 2022 ! Alors que la capitale française a accueilli son tout premier match de saison régulière en janvier dernier à l’Accor Arena, elle aurait dû en recevoir un nouveau en janvier 2021. Et après Milwaukee – Charlotte en 2020, c’est Brooklyn – Atlanta, avec les stars Kevin Durant, Kyrie Irving, Trae Young ou encore Rajon Rondo, qui aurait dû se dérouler à Paris en janvier prochain, selon L’Equipe. Mais bien sûr, alors que la saison NBA 2020-21 débutera le 22 décembre, la NBA ne s’exportera pas outre-Atlantique en raison de la pandémie de coronavirus qui complique les déplacements et réduit le nombre de spectateurs dans les salles. Mais toujours selon le quotidien français, il y a de grandes chances que la plus grande Ligue du monde revienne à Paris en 2022, si la pandémie de coronavirus est enfin maîtrisée.

La France, quatrième pays à recevoir des matchs NBA

« Si nous sommes déçus que les conditions sanitaires nous aient empêchés d'organiser le match à Paris, nous restons plus que jamais engagés dans le développement de nouveaux moyens d'approfondir notre lien avec nos fans français et leurs joueurs et équipes préférées, Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires afin de rendre la saison à venir plus excitante et de jouer des matchs en France lors des prochaines saisons quand il sera devenu plus sûr de les organiser », a fait savoir Ralph Rivera, directeur de la branche Europe de la NBA. Une bonne nouvelle pour les fans français de NBA, qui s’étaient rués sur les billets pour la rencontre entre les Bucks et les Hornets en janvier dernier. La NBA organise des matchs de saison régulière à l’étranger depuis 1990, et après le Japon, le Mexique et la Grande-Bretagne, la France, grande pourvoyeuse de joueurs NBA, était devenue en janvier dernier le quatrième pays à avoir cet honneur.