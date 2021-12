NBA : Regain d'intérêt pour l'idée d'un tournoi organisé en cours de saison

ESPN story on the renewed momentum for an in-season NBA tournament: https://t.co/tqlehulAY3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 26, 2021

Le tournoi lancé dès la saison prochaine ?

La saison NBA est pratiquement un rituel immuable. Lancée dans le courant du mois d’octobre jusqu’en avril pour céder la place à quasiment deux mois de play-offs, elle est ponctuée de plusieurs événements tels les affiches programmés le jour de Noël ou bien le All-Star Game et sa pause de quelques jours. Mais, depuis quelques temps déjà, les dirigeants de la ligue nord-américaine réfléchissent à des moyens de changer la donne et de proposer quelque chose de différent aux équipes, aux joueurs et aux spectateurs. Et une des idées qui revient le plus est celle d’instaurer un tournoi en plein milieu de la saison, à l’image de ce que la Ligue Nationale de basketball organise en France depuis 2003, d’abord sous le nom « Semaine des As » puis « Leaders Cup » depuis 2013. Selon les informations de la chaîne ESPN, les discussions avancent et l’intérêt des différentes parties pour un tel événement augmente.Un tel tournoi différerait de la formule à élimination directe utilisée dans l’Hexagone. En effet, les discussions entre la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) se dirigent vers l’utilisation de la première partie de la saison régulière comme une phase de groupes permettant à huit équipes de se qualifier directement pour ce tournoi. La phase finale, avec des quarts de finale et de demi-finales qui se joueraient sur un seul match avant une grande finale, pourrait être placé dans le calendrier juste avant les fêtes de fin d’année. Cette évolution du calendrier pourrait être mise en place dès la saison prochaine mais pourrait toutefois être retardée d’un an. Afin de libérer de la place dans un calendrier très chargé, la NBA accepterait de réduire la saison régulière de 82 à 78 matchs, avec chaque formation qui perdrait deux matchs à domicile. Enfin, pour motiver les équipes et les joueurs, la formation victorieuse toucherait pas moins d’un million de dollars par joueur. Le sujet devrait être à l’ordre du jour de la prochaine réunion du syndicat des joueurs, en marge du All-Star Game organisé à Cleveland, avec les joueurs qui pourraient accepter cette idée et lancer formellement le projet.