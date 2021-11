Les Lakers goûtent à la défaite en prolongation, Utah et Memphis grimacent

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 25 novembre 2021

En déplacement sur le parquet du Madison Square Garden pour affronter une équipe de New York toujours en petite forme, à l'image de son Français Evan Fournier (seulement 11 points à 4 sur 15 aux tirs et 5 rebonds en 26 minutes de jeu dans cette partie),En cas de nouveau succès samedi à Brooklyn, Phoenix enchaînerait une seizième victoire consécutive. Ce qui n'est encore jamais arrivé pour ces Suns qui restent néanmoins toujours dans le rétroviseur de Golden State, l'inébranlable leader de la Conférence Ouest. Vendredi, les Warriors ont déroulé sur leur parquet (118-103) face à Portland. Encore décisif, Stephen Curry, meilleur marqueur de la soirée avec 32 points (6 sur 15 à trois points), a montré la voie aux joueurs de San Francisco, également portés par Andrew Wiggins (25 points) et Draymond Green (12 points, 12 passes, 8 rebonds) et quiSi Golden State et Phoenix sourient à pleines dents, ce n'est pas le cas en revanche des Lakers et d'Utah.Buddy Hield (25 points), pratiquement transparent pendant trois quart-temps s'est réveillé au meilleur moment pour permettre aux Kings de doucher le Staples Center et un LeBron James, certes encore très précieux (30 points, 11 passes), au même titre que son partenaire Russell Westbrook (29 points, 11 passes, 10 rebonds), mais étonnamment pas dans son assiette à longue distance (2 sur 13). Soirée à oublier également pour Utah, qui a concédé vendredi sa septième défaite à domicile depuis la reprise, face à New Orleans (98-97). Malgré un meilleur départ que les Pelicans, Rudy Gobert (9 points, 10 rebonds, 3 contres) et les siens, troisièmes à l'Ouest, ont mordu la poussière pour un point face à l'avant-dernier de la conférence. Memphis a lui aussi bu la soupe à la grimace. Il en a même pris une double ration, avec non seulement une nouvelle défaite (132-100), sur son parquet face à des Hawks que l'on n'arrête plus (septième victoire consécutive) mais aussi, contraint d'abandonner ses coéquipiers après seulement neuf minutes de jeu pour lui (9 points, 2 rebonds, 1 passe). Le premier diagnostic fait état d'une entorse. Espérons pour les Grizzlies que ce premier verdict sera confirmé et, surtout, que l'entorse sera légère.- Detroit Pistons : 107-96- Minnesota Timberwolves : 133-115New York Knicks -: 97-118Orlando Magic -: 88-123- Toronto Raptors : 114-97Memphis Grizzlies -: 100-132Oklahoma City Thunder -: 99-101- Boston Celtics : 96-88Denver Nuggets -: 109-120Utah Jazz -: 97-98- Portland Trail Blazers : 118-103Los Angeles Lakers -: 137-141 (a3p)