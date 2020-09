NBA : Rajon Rondo, un maestro de sortie

« Il y a des gars avec qui vous pouvez aller dans les tranchées, et pas uniquement d’un point de vue basket, mais aussi cérébral. Quelqu’un capable de s’adapter immédiatement et de comprendre ce que fait la défense… Ils ne sont pas nombreux en NBA à pouvoir le faire, et en Playoffs, c’est monstrueux. Avoir Rondo à ses côtés, c’est vraiment utile. Certains sont taillés pour ce genre de moment et d’autres non. » En quelques secondes, LeBron James vient de résumer tout l'impact qu'à Rajon Rondo sur une partie. En Playoffs. Souvent critiqué pour sa nonchalance en saison régulière et pris en grippe sur les réseaux sociaux par une partie des fans angelenos, l'ex-meneur de Boston est un tout autre joueur en post-season. Impeccable en soutien de LeBron James et Anthony Davis lors du game 2 (10 pts, 9 ast, 5 stls), il a encore augmenté sa production la nuit dernière face à une équipe texane qui n'a pas su le contenir.

Le résumé du game 3

Facteur X, encore

21 points (8/11 au tir dont 3/5 à 3-pts) et 9 passes décisives en 30 minutes de jeu. Difficile de demander mieux à un remplaçant. En sortie de banc, Rajon Rondo s'est révélé une nouvelle fois le facteur X des Lakers contre Houston. Un homme capable d'envoyer Anthony Davis au alley-oop, de défendre efficacement sur James Harden et de planter des banderilles longue distance pour mettre les Rockets à genou. Victime d'une fracture du pouce en juillet, l'ancien Celtic a manqué la reprise dans la bulle ainsi que le premier tour des Playoffs contre Portland. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en trois matchs, il n'aura pas tardé à reprendre le rythme.

« "Playoffs Rondo" existe »

Premier relais de LeBron James sur le terrain, il l'est aussi lorsque le King se repose puisque c'est lui qui récupère les clés du jeu quand LeBron James prend place sur le banc. Un soulagement pour son coach Frank Vogel mais aussi pour Anthony Davis. « Avec LeBron et Rajon, on possède deux des joueurs les plus intelligents de la NBA. J’avais déjà expérimenté ça avec Rajon. C’est bien réel. "Playoffs Rondo" existe. L’intensité augmente et son intelligence passe au niveau supérieur. "Playoff Rondo" est réel et il l’a montré ce soir » s'enthousiame l'ailier fort à propos de son coéquipier avec qui il avait déjà joué une saison du temps de New Orleans (2017-2018). Désormais devant dans cette série (2-1), Los Angeles n'est plus qu'à deux succès d'une qualification pour les Finales de Conférence. Avec un Rondo à ce niveau-là, les Rockets ont du souci à se faire.