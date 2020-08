NBA : Qui pour la dernière place à l’Ouest ?

Raccourcie en raison de la pandémie de coronavirus, la saison régulière NBA, qui a redémarré le 30 juillet au Disney World d’Orlando, est sur le point de livrer son verdict. Et si on connaît déjà les huit qualifiés de la conférence Est (Bucks, Raptors, Celtics , Heat , Pacers , Sixers , Nets et Magic), les Wizards , seuls invités de ce côté-ci de l’Amérique, ayant même rapidement mis fin au suspense avec une série de 7 défaites en autant de matchs dans la "bulle", c’est toujours très flou à l’Ouest, pour le dernier strapontin.



Parmi les cinq franchises classé e s au-delà de la huitième place et qui pouvaient encore mathématiquement espérer se qualifier lors de ces huit derniers matchs , seules deux sont définitivement hors-jeu avant la dernière journée : les Pelicans et les Kings. Les Blazers, le s Grizzlies , les Suns et les S pur s vont donc se disputer jeudi les deux dernières places pour le " play -in", ce sys tème mis en place afin de déterminer l’ultime qualifié en cas d’écart de moins de quatre matchs entre le huitième et le neuvième.



Et si c es quatre équipes se tiennent aujourd’hui dans un mouchoir de poche , c ’est Portland qui mène la danse , et a son destin en mains . Grâce à la nouvelle performance XXL de Damian Lillard , auteur de 61 points face aux Blazers mardi (134-131), deux jours après en avoir planté 51 contre les Sixers (124-121) , les Blazers se sont ainsi emparés de la huitième place, avec un bilan de 34 victoires pour 39 défaites. En cas de victoire contre les Nets jeudi, ils seraient assurés de la conserver. Ou si leurs trois concurrents s’inclinent. Si deux d’entre eux perdent, ils termineront au neuvième rang.

Les incroyables Suns Huitièmes lors de l’interruption, les Grizzlies , malgré un Ja Morant à 26 points, ont perdu mardi face aux Celtics (122-107 ), s’inclinant pour la sixième fois en sept matchs à O rlando. Un nouveau revers qui les voit glisser au neuvième rang, et les contraint à espérer, en plus d’une victoire contre les Bucks jeudi , une défaite de Portland pour finir huitième, ou des défaites de Phoenix et San Antonio pour terminer neuvième. Equipe surprise de la bulle, les Suns sont les derniers invaincus (7-0) et ont poursuivi leur incroyable parcours en dominant les Sixers mardi (130-117), dans le sill age de l’intenable Devin Booker (35 points). Ils devront battre Dallas jeudi et espérer que Portland et Mem phis s’inclinent pour chiper la huitième place. Et i ls seront neuvièmes s’ils gagnent et qu’un des deux précités chute .



Enfin, les Spurs de Keldon Johnson (24 points) , tombeur des Rockets mardi (123-105), sont les plus mal lotis . Pour finir huitièmes, les hommes de Gregg Popovich sont ainsi contraints de dominer le Jazz et d’espérer des défaites de leurs trois rivaux, ou de deux d’entre eux pour être neuvièmes. Autant dire que cela va être très compliqué pour les Texans. A noter que l’équipe qui terminera neuvième devra battre le huitième une première fois samedi afin de disputer un deuxième match dimanche, qu’ elle devra de nouveau remporter pour décrocher ce dernier billet, et le droit d’affronter les Lakers au premier tour des play-offs.