NBA : Quelle fin de saison pour San Antonio ?

Ça sent fortement la fin de série à San Antonio. Après avoir réussi à se qualifier pendant 22 saisons de suite pour les playoffs, la saison 2019-20 devrait bien être celle qui marque malheureusement la fin de cette énorme prestation. De ce fait, le record ne devrait pas être amélioré de sitôt. En effet, avec pour l’heure un bilan de 27 victoires pour 36 défaites, la franchise du Texas pointe actuellement à respectivement cinq et trois succès des 8eme et 9eme places avec deux ou trois matchs de moins au compteur. Si tout reste évidemment possible, la tendance est plutôt à une fin de saison prématurée pour eux à Orlando.

Un forfait et un calendrier à dompter

Surtout qu’à Disney World, la bande à Gregg Popovich sera d’ores et déjà privée de LaMarcus Aldridge. Opéré de l’épaule droite fin avril, l’intérieur des Spurs va grandement manquer aux siens mais a déjà la tête tournée vers la saison prochaine. Pour le remplacer, San Antonio a recruté Tyler Zeller, qui devrait légèrement pâlir de la comparaison avec celui qui était le 2eme marqueur (18,9 points) et le meilleur rebondeur (7,4 rebonds) des Texans cette saison. Enfin, histoire d’en rajouter encore une couche, le calendrier de ces derniers ne fait pas rêver. Sacramento, Memphis, Philadelphie, Denver, Utah (x2), New Orleans et Houston composent le menu presque indigeste de San Antonio pour la fin de saison régulière.

Place à une nouvelle ère

En plus de ces différents éléments, les dirigeants ont sans doute compris depuis bien longtemps la nécessité de changer de cycle du côté des Spurs. Alors que DeMar DeRozan pourrait être agent libre, Jakob Poeltl et Bryn Forbes le seront. Quid également du cas de Popovich qui pourrait malheureusement finir son histoire avec la franchise du Texas sur cette triste saison. A Orlando, San Antonio devrait mettre la jeunesse au pouvoir et aurait alors un visage avec des faux airs de « Summer League. » Pour la première fois depuis 1997, et l’arrivée de Tim Duncan, les Spurs pourraient d'ailleurs être « lottery team » lors de la draft 2020 et ainsi en profiter lancer une nouvelle ère à l’AT&T Center.