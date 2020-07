NBA : Quelle fin de saison pour Phoenix ?

Et si les Suns retrouvaient les playoffs cette année ? Alors que la franchise de l’Arizona n’a plus goûté aux joies des phases finales en NBA depuis la saison 2009-10, Phoenix a encore une (petite) chance d’y croire. A savoir, 0,4 % d’après ESPN, qui a calculé ça grâce à un outil statistique. Actuellement à six victoires de la 8eme place et trois de la 9eme, les Suns vont en effet devoir faire un sans-faute ou presque pour continuer l’aventure après le 14 août. Pour autant, habituée aux dernières places de la Conférence Ouest ces derniers temps, l’équipe de Monty Williams sera bien présente à Orlando pour la fin de saison régulière. Une première victoire pour eux. Oubre Jr, seul absent ?

Surtout, que la franchise de l’Arizona pourra compter sur un effectif presque au complet. Blessé avant l’arrêt de la saison en mars, Frank Kaminsky devrait être de retour sur les parquets, alors que Kelly Oubre Jr, qui a été opéré du ménisque, sera pour sa part probablement ménagé en vue de la saison prochaine. Pour se renforcer pour ces derniers matchs, Phoenix a récemment fait signer le meneur Cameron Payne, de retour en NBA après un passage en Chine puis en G-League. Avec deux joueurs testés positifs au coronavirus fin juin, l’effectif des Suns pourrait encore subir quelques modifications et sera à surveiller de près d’ici la reprise de la saison. Un calendrier ténébreux

Si tout se passe désormais comme prévu, l’équipe de Williams aura du coup fort à faire à Orlando avec un menu très copieux lors des huit rencontres programmées. En effet, Dallas (x2), LA Clippers, Miami, Philadelphie et Oklahoma City seront d’importants obstacles à surmonter à Disney World. Cependant, alors que Devin Booker a déjà dressé un bilan plutôt positif de la saison des siens début mai, Deandre Ayton veut lui monter que Phoenix mérite d’être à Orlando. « On remercie la ligue de nous avoir choisi. On est reconnaissant et on vient pour bosser. Peu importe ce que disent les médias, on va s’en servir de carburant », expliquait récemment à ESPN le pivot des Suns. Un bel état d’esprit à confirmer sur les parquets.