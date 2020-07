NBA : Quelle fin de saison pour Milwaukee ?

Antetokounmpo de retour en forme ?

Désormais, les Bucks rêvent en grand. En effet, depuis la saison 2018-19 et l'arrivée de Mike Budenholzer en tant qu'entraîneur, la franchise du Wisconsin est devenue une candidate crédible au titre en NBA. Stoppée l'an dernier en finale de Conférence par les futurs champions, à savoir les Toronto Raptors menés par un Kawhi Leonard en mission, l'équipe de Milwaukee a désormais l'ambition d'atteindre les Finales NBA et donc d'être présente sur les parquets de Disney World à partir du 30 septembre prochain.Déjà assurés d'être qualifiés pour le 1er tour des playoffs, les pensionnaires de la Fiserv Forum ont en plus presque déjà validé la première place de la Conférence Est . Ils ont également une belle avance sur leurs concurrents pour finir avec le meilleur bilan au terme de la saison régulière et donc d'avoir l'avantage du terrain lors de la phase finale, bien que celui-ci n'aura forcément pas le même impact qu'en temps normal.De plus, les Bucks ont hérité d'un calendrier plutôt favorable dans la « bulle » d'Orlando et vont ainsi pouvoir monter tranquillement en puissance avant le début des playoffs. Avec un 1er tour normalement contre les Brooklyn Nets, très fortement diminués, ou les Washington Wizards, la franchise du Wisconsin, enfin au complet depuis l'arrivée ces derniers jours de Pat Connaughton en Floride, semble sur le papier dans une position idéale pour atteindre ses ambitions en cette fin de saison. Surtout que Milwaukee a sans doute profité sans le vouloir de l'arrêt de la saison, lié à la pandémie de coronavirus dans le monde.En effet, alors que le physique de Giannis Antetokoumnpo grincé en mars, le MVP de la saison dernière a pu se requinquer pendant quelques semaines afin d'être prêt pour cette dernière ligne droite, qui peut mener son équipe à un second sacre en NBA, après celui de 1971. Pour cela, le « Greek Freak » va devoir retrouver son niveau du début de saison, lui qui tournait à 29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives, et se montrer digne de son rang.