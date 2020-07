NBA : Quelle fin de saison pour les Lakers ?

Davis attendu au tournant



Dans cette NBA cru 2019-2020 très particulière en raison de la pandémie de coronavirus, deux formations s’étaient nettement détachées avant la longue interruption : les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers. Derrière les Bucks, (53 victoires en 65 matchs, soit 81,53 % de réussite), les joueurs de la Cité des Anges ont brillé pour trôner sur la hiérarchie de la Conférence Ouest. Après 63 sorties, les partenaires de LeBron James affichaient 49 succès pour 14 revers, soit un joli pourcentage de victoires de 77,77 %. De quoi laisser augurer d’une fin d’exercice triomphale.Le chemin est évidemment encore long mais une 17eme bague de champion est dans le viseur des Californiens qui attendent un titre depuis… 2010. Eh oui, dix ans déjà. Le regretté Kobe Bryant était alors de la partie, emmenant les Lakers au sommet en compagnie de Paul Gasol, Derek Fisher, Ron Artest et Andrew Bynum. S’ils négocient bien la reprise de la NBA, stoppée depuis le 11 mars dernier, les ouailles de Frank Vogel peuvent rêver en grand et enfin redonner du lustre à la franchise de Los Angeles car l’armada est redoutable.A 35 ans, LeBron James est venu à LA pour gagner et enlever une quatrième couronne de champion après celles de 2012 et 2013 avec Miami et celle de 2016 avec Cleveland. Le meilleur passeur de la Ligue cette saison (10,6 de moyenne) reste l’élément dominant des hommes à la tunique or. Pour aller tout en haut, le King devra être parfaitement secondé par Anthony Davis. S’il est bien physiquement, le numéro 1 de la draft 2012 sera un homme clé. L’ailier fort, qui brigue un premier titre NBA, est attendu au tournant. Dwight Howard, Kyle Kuzma et Rajon Rondo seront évidemment également importants pour espérer aller tout en haut.Favoris pour le sacre d’ici octobre avec les Bucks mais aussi les voisins des Clippers, les Lakers devront se méfier en playoffs des Rockets de Houston. Les Texans pourraient leur mener la vie dure même s’il faudra voir s’ils tiennent la distance sur une série au meilleur des 7 matchs. Les hommes de Los Angeles devront renouer le fil d’une saison spéciale qui va reprendre d’ici quelques jours. Le 31 juillet à Orlando, un choc les opposera aux Clippers. Show devant ! En attendant, ils peaufinent leurs réglages en ménageant les cadres et viennent d’engranger une deuxième victoire en trois matchs de préparation (123-116 sur Washington).