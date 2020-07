NBA : Quelle fin de saison pour Denver ?

Une folle fin de saison s’annonce pour Denver. Actuellement sur le podium de la Conférence Ouest, derrière les deux équipes de Los Angeles, la franchise du Colorado va devoir s’employer dans la « bulle » d’Orlando pour espérer faire au moins aussi bien que la saison dernière. Avec un menu copieux pour commencer, et des matchs contre Miami, Oklahoma City, Utah, les Lakers, les Clippers et Toronto notamment, Denver aura déjà un bel avant-goût des playoffs.



Pour cela, les Nuggets compteront évidemment sur leur duo, composé de Nikola Jokic et Jamal Murray, pour briller à partir du 17 août, date du début de la phase finale. Alors que son équipe est enfin au complet à World Disney, Mike Malone a tout de même dû composer pour le premier match de pré-saison. Ainsi, c’est un cinq de départ plutôt inédit, à savoir Jokic, Grant, Bol, Millsap et Plumlee, qui a débuté lors de la victoire (89-82) contre Washington.

Bol, l’invité surprise ?

Si la titularisation du pivot serbe en tant que meneur a notamment fait sourire, celle de Bol Bol au poste d’ailier était tout aussi intrigante. Débarrassé d’une blessure au pied gauche, le rookie a fait forte impression, à un poste qui n’est pas le sien, contre les Wizards avec 16 points, 10 rebonds et 6 contres au compteur en 32 minutes. « J’ai travaillé très dur, surtout depuis que je suis ici », reconnaissait d’ailleurs le héros du jour.



« Le voir faire 16-10-6 pour son premier match, c’est super. On l’a mis au milieu de notre zone pour lui permettre de contrer les tirs, et il a fait du bon boulot, confiait à son sujet Malone, en conférence de presse. Je pense qu’il s’est fatigué au fil de la rencontre, ce qui était attendu. Mais il va continuer de progresser. Il a fait beaucoup de bonnes choses, je suis de fier. » Reste à savoir si le fils de Manute Bol pourra être l’une des belles surprises de cette fin de saison. Une chose est sûre, avec possiblement Houston ou Dallas dès le 1er tour des playoffs, Denver n’aura pas le temps de tergiverser en Floride.