NBA - Quand Obama conseille les joueurs

Très discret depuis son départ de la Maison Blanche, Barack Obama est récemment sorti de son silence pour fustiger son successeur, Donald Trump, lors de la convention démocrate. L’ancien président des Etats-Unis œuvre aussi, et surtout, en coulisses, et a été consulté par certains des joueurs les plus influents de la NBA suite à l’interruption de la saison mercredi. Une interruption consécutive à la grève des joueurs des Bucks, qui avaient refusé de jouer leur match contre le Magic afin de protester contre les violences policières suite à une nouvelle bavure. Dimanche dernier, Jacob Blake, Afro-Américain de 29 ans, a été grièvement blessé après s’être fait tirer 7 sept fois dans le dos par des policiers à Kenosha, à moins de 50 kilomètres de Milwaukee.



Les jeunes joueurs agacés par James ?



Tous les matchs de mercredi, jeudi et vendredi ont été reportés en accord avec la ligue. Et après des discussions parfois tendues entre joueurs puis avec les propriétaires, dont Michael Jordan, favorable au retour du jeu, il a été décidé de redémarrer les play-offs dès samedi. Une reprise aussi souhaitée par Obama, contacté par LeBron James, joueur le plus influent de la NBA, et son grand ami Chris Paul, qui est le représentant du syndicat des joueurs. Et si James, dont certaines prises de parole lors des réunions entre joueurs auraient agacé ses jeunes collègues d’après ESPN, n’était pas forcément favorable à la reprise, les mots de l’ancien chef d’Etat ont dû peser. Il a ensuite expliqué son rôle via un communiqué.



Une grève "courageuse et inspirante"



"En tant que grand passionné de basket-ball, le président Obama discute régulièrement avec des joueurs et des officiels de la ligue. Quand on a lui demandé, il était ravi de prodiguer des conseils mercredi à un petit groupe de joueurs NBA cherchant à bien utiliser leur immense plateforme après leur courageuse et inspirante grève après les tirs sur Jacob Blake. Ils ont discuté de la création d’un comité de justice sociale pour s’assurer que les actions des joueurs et de la ligue cette semaine conduisent à un engagement durable et significatif sur la justice pénale et la réforme de la police", peut-on y lire. Lors de l’annonce du redémarrage des play-offs, la NBA a d’ailleurs annoncé la mise en place pour notamment lutter contre le racisme et les injustices sociales, et favoriser l’accès au vote.

