NBA : Présaison compliquée pour les Clippers

Les Los Angeles Clippers se cherchent encore. Alors que la franchise de Californie a connu une intersaison très agitée, les premiers résultats sur le parquet laissent nettement à désirer. En effet, après avoir perdu leurs deux premiers matchs de présaison face aux Los Angeles Lakers, les joueurs de Tyronn Lue, remplaçant de Doc Rivers sur le banc, ont enchaîné avec un troisième revers à l’occasion de la réception de l’Utah Jazz, qui termine invaincu, la nuit dernière (105-125). Emmenés par Bogdan Bogdanovic (20 points) et avec Rudy Gobert (12 points, 8 rebonds) qui a passé 26 minutes sur le parquet, la franchise basée à Salt Lake City a quasiment fait la course en tête toute la rencontre pour s’imposer de vingt longueurs. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur californien ne s’est pas montré alarmiste, assurant que son équipe continue de travailler dans le bon sens, surtout au niveau de la communication. « Pour moi, la chose la plus importante, c’est notre communication. Je pense que lorsqu’on essaie d’apprendre un nouveau système, c’est votre communication qui est la chose la plus importante, a assuré Tyronn Lue à l’issue de la rencontre. On ne connaît pas la dureté de la couverture défensive si on ne sait pas ce qu’on doit faire. » Eliminés en demi-finales de Conférence dans la bulle d’Orlando, les Los Angeles Clippers entrent dans un nouveau cycle cette saison avec un effectif profondément remanié.

Une reconstruction qui prendra du temps

Alors que Paul George a finalement décidé de rester, Serge Ibaka, Montrezl Harrell, Reggie Jackson ou encore Nicolas Batum sont venus renforcer la franchise californienne. Pour le capitaine de l’équipe de France, libéré par les Charlotte Hornets, c’est un changement radical mais il a la confiance de son entraîneur. « C’est un basketteur de 2,06m qui est polyvalent, qui comprend le jeu, a un gros QI basket, puis surtout ‘Nic’ c’est un super passeur. Il est grand et il peut regarder par-dessus la défense, créer du jeu et passer le ballon, et c’est énorme pour nous, a ainsi confié Tyronn Lue face à la presse. Il essaye d’apprendre le système en attaque et en défense et quand ce sera fait et qu’il jouera sans réfléchir, il sera formidable. » Reste que de tels changements ne sont pas sans conséquence mais, à entendre l’entraîneur des Clippers, il y a eu du mieux face au Jazz. « Ça s’améliore, et je sais que nos derniers jours d’entraînement ont été vraiment bons en matière de communication, et à parler de nos couvertures, a ajouté Tyronn Lue à l’issue du match face à Utah. Quand on est l’équipe qui parle le plus fort sur le terrain, habituellement on arrive à ses fins, et on intimide plus ou moins l’autre équipe simplement en parlant et en communiquant. On fait comprendre à l’autre équipe qu’on est prêt à aider, et on s’est amélioré dans ce domaine. » Le début de saison des Clippers s’annonce déjà compliqué, avec un derby face aux Lakers dès la première soirée... et qui pourrait être terni par l’enquête ouverte par la NBA sur la signature de Kawhi Leonard.