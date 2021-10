NBA - Présaison : Atlanta renoue avec le succès, New York enchaîne

Le succès est enfin au rendez-vous. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la présaison de NBA, les Hawks d'Atlanta sont allés s'imposer sur le parquet des Grizzlies de Memphis (87-91). Un succès qui intervient après deux premiers revers qui ont marqué ce début de présaison. Pourtant, les débats ont été particulièrement équilibrés et jusqu'à la fin de la rencontre, ce sont bien les locaux qui étaient alors encore devant (84-79). Mais, à la faveur d'un 3-12, les visiteurs ont donc renversé la tendance pour pouvoir s'imposer, sous la houlette notamment de leur meilleur marqueur du jour, à savoir Bogdan Bogdanovic (16 points, 3 rebonds, 5 passes décisives).

Tout va bien à New York...

Succès également pour les Knicks de New York, dont les voyants restent donc au vert. Cette fois, la franchise s'est imposée à l'extérieur, sur le parquet des Wizards de Washington (99-117). Si, au départ, les débats ont alors été plutôt serrés, les visiteurs ont assez rapidement pris les commandes dans cette rencontre. Toutefois, au début du troisième et avant-dernier quart-temps, les Wizards étaient encore devant (60-59). Mais ce fut la dernière fois. Dès lors, New York a ensuite petit à petit accentué son avance pour finir donc par s'imposer, bien emmené notamment par le meilleur marqueur de cette rencontre RJ Barrett (18 points, 1 rebond, 4 passes décisives).

... et à Boston

Tout comme pour New York, les voyants sont au vert pour les Celtics de Boston. Avec une courte mais non moins précieuse victoire contre les Raptors de Toronto (113-111). Là encore, les débats ont donc été forcément équilibrés. Mais, dans le quatrième et dernier quart-temps, même si les visiteurs sont alors revenus à égalité, à deux reprises et à chaque fois en fin de match (109-109, 111-111), ils n'ont jamais réussi à repasser devant, comme ce fut encore le cas à la toute fin du troisième et avant-dernier quart-temps (85-86). Boston, pour cela, a notamment pu compter sur Jayson Tatum (20 points, 9 rebonds, 7 passes décisives).



NBA / PRÉSAISON

Samedi 9 octobre 2021

Boston Celtics - Toronto Raptors : 113-111

Washington Wizards - New York Knicks : 99-117

>>> Evan Fournier (NYK) (14 points, 2 rebonds, 2 passes décisives)



Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks : 87-91

>>> Yves Pons (MEM) (6 points, 1 rebond, 0 passe décisive)

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) (0 point, 1 rebond, 0 passe décisive)