NBA (préparation) : Milwaukee et Indiana imposent leur loi

Oladipo a joué

Meilleure équipe de la saison NBA avant l’interruption pour cause de pandémie de coronavirus (53 victoires – 12 défaites), Milwaukee, quasiment assuré de finir en tête de la Conférence Est (sept victoires d’avance sur Toronto, huit matchs à jouer) a bien débuté sa série de « scrimmages » dans la bulle d’Orlando, avec une victoire 113-92 (47-41, mt) sur San Antonio. Face à des Spurs qui, sauf miracle, vont manquer les play-offs pour la première fois depuis 1997, d’autant qu’ils sont privés de LaMarcus Aldridge, les Bucks n’ont pas eu à forcer leur talent. Les Texans ont certes mené de six points dans le premier quart-temps, mais Milwaukee a rapidement repris les commandes, porté par un Giannis Antetokounmpo en forme (22pts en 22min), malgré une certaine maladresse longue distance (1 sur 5) et aux lancers-francs (3 sur 8). Brook Lopez (17pts) et Khris Middleton (16pts) ont également fait le boulot, pour donner jusqu’à 20 points d’avance à la franchise du Wisconsin à la fin du troisième quart, et finalement 21 au buzzer des 40 minutes. En face, c’est Lonnie Walker IV qui a terminé meilleur marqueur, avec 14 points. Lors de leur prochain match, samedi, Milwaukee jouera Sacramento et San Antonio sera opposé à Brooklyn.Dans le deuxième match de la journée, Indiana a dominé Portland 91-88 (43-45, mt). Annoncé dans un premier temps absent à Orlando pour ne pas endommager son tendon du quadriceps rompu en janvier 2019, Victor Oladipo a finalement fait le déplacement en Floride, pour aider les Pacers, actuellement cinquièmes de l’Est, à terminer le plus haut possible. Il a joué 19 minutes ce jeudi, pour 8 points (3 sur 10 aux tirs) et 6 rebonds au compteur. Lors de ce match où Indiana (privé de Sabonis et Turner) a attendu le dernier quart d’heure pour passer devant et a tremblé jusqu’à la fin, c’est Justin Holiday qui s’est le plus mis en valeur du côté des Pacers, avec 16 points. A Portland, une franchise qui va devoir cravacher pour attraper les play-offs (neuvième à trois victoires de Memphis, huitième), Mario Hezonja a brillé, avec 15 points, alors que le trio Carmelo Anthony (8pts à 3 sur 9) – Damian Lillard (4pts à 1 sur 5) – CJ McCollum (11pts à 5 sur 11) n’était pas très en réussite. Le jeune Français Jaylen Hoard termine avec 4 points et 4 rebonds, et a eu le tir à trois points de l’égalisation à trois secondes de la fin, en vain. Prochain match pour ces deux équipes : Portland – Toronto et Indiana – Dallas dimanche.– San Antonio Spurs : 113-92– Portland Blazers : 91-88>>> Stats de Jaylen Hoard (POR) : 17 minutes, 4 points (1 sur 4 aux tirs, dont 0/1 à 3pts), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre subi, 1 fauteLos Angeles Lakers – Dallas MavericksUtah Jazz – Phoenix Suns