NBA (préparation) : Les Clippers dominent Orlando

NBA / MATCHS DE PRÉPARATION

Mercredi 22 juillet 2020 (à Orlando, à huis clos)

Quatre mois et onze jours après la suspension de la saison suite au test positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA a fait son grand retour ce mercredi ! Il ne s’agit pour l’instant que de matchs d’entraînement, à huit jours de la reprise officielle, dans la « bulle » d’Orlando, mais cela a dû réjouir la plupart des fans de NBA. La première affiche de ces "scrimmages" opposait Orlando, qui va lutter pour finir septième de l’Est et ainsi éviter Milwaukee au premier tour des play-offs, aux Los Angeles Clippers, candidats au titre. Et ce sont les Californiens qui se sont imposés 99-90 (53-42, mt)., avec les deux stars Kawhi Leonard et Paul George. Le pivot français a commencé avec trois rebonds en trois minutes, et a signé une copie propre, avec 4 points, 5 rebonds, 3 passes et aucun ballon perdu en 15 minutes. Lors de cette rencontre (de 4x10 minutes) où les Clippers ont définitivement pris les commandes au quart d’heure de jeu et ne les ont plus lâchées, c’est Lou Williams qui s’est montré le plus en valeur, avec 22 points, alors que Paul George en a inscrit 18 (4 sur 8 à 3pts) et Kawhi Leonard 9. Du côté d’Orlando, Nikola Vucevic n’a pas semblé rouillé par le confinement, signant un joli double-double (18pts, 10rbds),Il tentera de se rattraper samedi contre les Lakers, alors que les Clippers affronteront Washington.- Orlando Magic : 99-90>>> Stats de Joakim Noah (LAC) : 15 minutes de jeu, 4 points (2 sur 4 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 5 rebonds, 3 passes, 1 faute>>> Stats d’Evan Fournier (ORL) : 20 minutes de jeu, 2 points (0 sur 5 aux tirs dont 0/4 à 3pts), 1 rebond, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautesDenver Nuggets - Washington WizardsBrooklyn Nets - New Orleans PelicansMiami Heat - Sacramento Kings