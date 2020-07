NBA (Préparation) : Avec une équipe remaniée, les Los Angeles Lakers font tomber Washington

A quatre jours de la reprise de la saison NBA et du derby face aux Clippers, Frank Vogel n’a pris aucun risque. Pour le troisième et dernier match de préparation des Lakers, l’entraîneur de la franchise floridienne a laissé sur le banc LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Kyle Kuzma ou encore Rajon Rondo. C’est avec une équipe nettement remaniée que l’équipe de Los Angeles a pris le meilleur sur les Washington Wizards où seuls deux joueurs ont été exclus de la rotation, Johnathan Williams et le Français Ian Mahinmi. Une rencontre que les joueurs du District de Columbia, emmenés par Rui Hachimura (19 points), ont mieux entamé avec l’avantage au score pendant les sept premières minutes de jeu. Dès lors, les Lakers ont repris la main jusqu’à la moitié du deuxième quart-temps où les Wizards ont su recoller... avant de prendre un nouvel éclat.

Le Lakers ont fait une revue d’effectif

Sans leurs principaux leaders, les Lakers s’en sont remis à JR Smith (20 points, 5 rebonds) et Devontae Cacok (11 points, 9 rebonds) pour d’abord contrôler les joueurs de Washington en début de troisième quart-temps avant un gros coup d’accélérateur. Un 8-0 a permis aux Lakers de prendre pour la première fois du match un avantage supérieur à dix longueurs, concluant le troisième quart-temps avec une marge de onze points. Mais c’étant sans compter sur Jerome Robinson (18 points) et Moritz Wagner (11 points, 7 rebonds) qui ont ramené les Wizards à seulement quatre longueurs. La fin de match s’est révélée serrée mais jamais les joueurs de DC n’ont pu combler ce faible écart, laissant aux Lakers un succès de sept longueurs (123-116) qui leur permet de faire le plein de confiance avant l’entame de la fin de saison à Orlando.



BASKET - NBA / MATCHS DE PREPARATION

Lundi 27 juillet 2020

Los Angeles Lakers - Washington Wizards : 123-116

> Ian Mahinmi (WAS) n’a pas joué



Los Angeles Clippers - Sacramento Kings

Brooklyn Nets - Utah Jazz

Denver Nuggets - Orlando Magic

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans