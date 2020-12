NBA : Première victoire pour les Lakers, Batum en double-double

Après la victoire de Miami contre New Orleans en apéritif, la NBA a proposé de véritables orgies offensives pour fêter Noël. Giannis Antetokounmpo (15 points, 13 rebonds, 46,7% sur la ligne) a terminé en double-double mais il a encore éprouvé en difficulté aux lancers-francs dans la large victoire de Milwaukee sur Golden State (138-99). Avec une adresse extérieure en berne (10/45), les Warriors n'ont eu aucune chance face aux Bucks malgré un duo Stephen Curry - James Wiseman déjà intéressant. Pour la franchise californienne, le road trip inaugural à l'Est est vraiment compliqué. Dans cette conférence Est, Brooklyn s'affirme déjà comme le favori. Le duo Kyrie Irving - Kevin Durant a répondu aux attentes pour mener les Nets à la victoire face à Boston (123-95). Longtemps équilibré, ce match a basculé après la mi-temps. Un 13-4 en faveur des partenaires de Timothé Luwawu-Cabarrot à la fin du troisième quart-temps a relégué les Celtics à plus de dix points. En 33 minutes, Irving et Durant ont inscrit plus de la moitié des points de leur équipe : 68. Noël réussi à Los Angeles

Chez les Lakers, c'est le duo Anthony Davis - LeBron James qui s'est illustré pour battre Dallas (138-115) et faire oublier la défaite inaugurale contre les Clippers. La franchise pourpre et or a pris les devants dans le premier quart-temps et n'est plus jamais repassée derrière. L'écart a même progressé avec les joueurs issus du banc dont Montrezl Harrell, le meilleur sixième homme de la saison dernière qui a marqué 22 points. Du côté des Clippers, la victoire contre Denver a été collective avec cinq joueurs a plus de 12 points (121-108). Parmi eux, Nicolas Batum. Le Français a passé 36 minutes sur le parquet, son premier match à plus de 35 minutes depuis mars 2019, pour terminer en double-double. Le natif de Lisieux a compilé 13 points et 10 rebonds. Un apport qui a valorisé les performances de Kawhi Leonard (21 points) et Paul George (23 points) face à un Nikola Jokic encore une fois bien trop seul. Il n'a manqué qu'un rebond au pivot serbe pour qu'il devienne le neuvième joueur de l'histoire de la NBA avec le plus de triple-doubles.



NBA - SAISON REGULIERE

Jeudi 24 décembre 2020

Miami Heat - New Orleans Pelicans : 111-98

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors : 138-99

Boston Celtics - Brooklyn Nets : 95-123

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 4 points (à 1/1 au tir) en 2minutes



Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks : 138-115

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers : 108-121

>>> Nicolas Batum (LAC) : 13 points (à 5/8 aux tirs dont 2/5 à 3 points), 10 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception, 1 contre