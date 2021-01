NBA : Première intéressante pour Oladipo avec Houston

Comme James Harden, Victor Oladipo n'a pas raté sa première sortie avec sa nouvelle franchise. Quelques jours après avoir quitté les Pacers d'Indiana pour rejoindre Houston lors du trade envoyant l'ancien numéro 13 des Rockets à Brooklyn, le natif de Silver Spring (Maryland) a pu jouer son premier match avec les Rockets, lors du Martin Luther King Day. Si les Texans ont connu la défaite au United Center contre Chicago (125-120), le nouveau venu a montré de belles choses sous ses nouvelles couleurs.



En effet, en 32 minutes, Oladipo a marqué 32 points, à 13 sur 23 aux tirs, et compte également cinq rebonds, neuf passes décisives et deux interceptions, mais également sept ballons perdus. Toujours privé de John Wall, Stephen Silas, l'entraîneur de Houston, a notamment pu voir l'entente entre l'ancien d'Indiana et Christian Wood prendre forme dans l'Illinois.

Oladipo ambitieux pour les Rockets

« Cela a commencé de manière un peu instable, ce qui est naturel, mais vous avez pu voir ce que nous allons pouvoir faire avec lui sur le parquet. Nous avons pu voir qu'il peut être un des principaux scoreurs, qu'il peut faire jouer les autres et qu'il peut s'en sortir en défense. Donc, nous sommes excités par rapport à lui et les perspectives de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut être », a notamment expliqué Silas, à l'issue de la rencontre, dans des propos repris par ESPN.



« Je sais que des jours meilleurs sont à venir pour les Houston Rockets et j'ai hâte d'être présent pour ces moments-là. Nous n'essayons pas d'être une bonne équipe. Nous essayons d'être une grande équipe. Nous avons la capacité de le faire. Maintenant, il s'agit de le montrer chaque jour, sur chaque possession et de jouer chaque match comme si c'était le dernier. C'est la mentalité de cette équipe. Nous devons continuer à nous améliorer », a pour sa part confié Oladipo. Prochain rendez-vous pour eux le 21 janvier contre les Phoenix Suns.