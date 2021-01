NBA : Première historique pour LaMelo Ball

LaMelo Ball est entré dans l'histoire. Alors qu'il l'avait frôlé la veille contre les New Orleans Pelicans de son frère Lonzo (avec 12 points, 10 rebonds et 9 passes), le meneur des Charlotte Hornets est devenu dans la nuit de samedi à dimanche le plus jeune joueur à réussir un triple-double en NBA. En effet, à seulement 19 ans et 140 jours, le 3eme de la dernière draft s'est offert ce beau record en sortant du banc avec 22 points (à 9 sur 13 aux tirs, dont 3 sur 5 à trois points), 12 rebonds et 11 passes décisives en 31 minutes face aux Hawks d'Atlanta (113-105), au Spectrum Center.



De ce fait, LaMelo Ball devient seulement le 3eme rookie à réaliser une telle performance, avec au moins 20 points et en n'étant pas titulaire au début du match. De plus, il récupère donc le record que détenait jusqu'à présent Markelle Fultz, le meneur du Magic d'Orlando, qui avait lui 19 ans et 317 jours quand il avait réalisé son premier triple-double, en avril 2018. Surtout, le meneur des Hornets marche dans les pas de son frère ainé Lonzo, qui a un temps eu ce record en novembre 2017, quand il avait effacé LeBron James des livres d'histoire.

« Un rookie de 19 ans ne ressemble pas à ça »

C'est donc un record qui a bien évolué ces dernières années et qui pourrait encore être amené à changer dans un futur plus ou moins proche. « Il continue de s'améliorer. C'est un joueur spécial. Il n'est pas déconcerté par le moment. C'est comme s'il faisait ça depuis plusieurs années déjà. Il a pris les bonnes décisions. Un rookie de 19 ans ne ressemble pas à ça. C'est tout simplement rare ce que vous voyez. Il est humble, authentique et facile à diriger », reconnaissait James Borrego, son entraîneur à Charlotte.



« Je laisse juste le match venir à moi. J'apprends de toute l'équipe et j'apprends beaucoup, notamment les petites choses. L'objectif principal est toujours de gagner. Tu veux toujours gagner. Chaque fois que tu gagnes, c'est génial. Pour moi, je sort juste et je joue au basket », confiait pour sa part LaMelo Ball. « C’est dur parce qu’on ne sait jamais quand ça va venir. Il peut t’envoyer une passe derrière la tête, dans le dos ou forte sur toi. Il faut rester actif et sur le vif quand il a le ballon. Mais c’est toujours fun de jouer avec un gars comme ça », concluait PJ Washington, son coéquipier aux Hornets.