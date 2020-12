NBA - Pré-saison : Westbrook a débuté avec Washington

NBA / PRE-SAISON

Samedi 19 décembre 2020

Ce samedi à la Capital One Arena, Russell Westbrook avait laissé le maillot du Stade Montois au placard pour enfiler la tunique des Washington Wizards pour la première fois de sa carrière. Lors de la dernière journée de la pré-saison NBA, le meneur arrivé de Houston durant l'intersaison a joué son premier match avec sa nouvelle franchise. Même s'il a laissé le titre honorifique de meilleur scoreur à Thomas Bryant et ses 22 unités, le joueur de 32 ans a été très intéressant avec ses 8 points et 7 rebonds. Il a apporté son énergie à l'équipe du District de Colombia. Le rookie Deni Avdjia en a notamment profité pour frôler le double-double : 9 points, 10 rebonds. Washington s'est imposé 96-99 contre Detroit.. Face à l'ancien MVP, le Français a compilé 11 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Un bilan intéressant pour l'ancien de Cholet dont l'adresse n'était pas au rendez-vous mais la présence très utile. Il était notamment sur le parquet pour la dernière possession mais le rookie a manqué un lay-up qui aurait pu ramener son équipe à deux points. La preuve de la confiance de son staff. Sekou Doumbouya n'a pas non plus été en réussite : 0 point mais 3 rebonds pour le Français dans cette rencontre.Evan Fournier a été beaucoup plus adroit. Avec Orlando, il a connu la victoire contre Charlotte (120-117) en tournant notamment à 75% aux tirs à 3 points.Avec Aaron Gordon (20 points, 9 rebonds) et Nikola Vucevic (18 points, 12 rebonds), il forme la colonne vertébrale d'un Magic bonifié par l'apport du rookie Cole Anthony (19 points). Dans l'autre match de la soirée, Atlanta a pris le meilleur sur Memphis (117-116). Les Hawks sont restés solides dans une fin de match très serrée.Charlotte -: 117-120>>> Evan Fournier (ORL) : 11 points (4/7 aux tirs, 3/4 à 3pts et 0/1 aux lancers-francs), 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon perdu en 26 minutes de jeu).Detroit -: 96 - 99>>> Killian Hayes (DET) : 11 points (4/11 aux tirs, 2/6 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons perdus en 22 minutes de jeu)>>> Sekou Doumbouya (DET) : 0 point (0/2 aux tirs, 0/1 à 3pts et 0/2 aux lancers-francs), 3 rebonds en 14 minutes de jeu)- Memphis : 117-116>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué