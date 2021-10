Après le succès large des Nets face aux Lakers, la pré-saison NBA a été lancée avec une fin de match épique ! Malmenés par le Magic, qui a mené au score pendant l’essentiel des trois derniers quart-temps grâce notamment à Moritz Wagner (16 points), Cole Anthony (16 points, 6 rebonds, 6 passes) et Mo Bamba (13 points, 10 rebonds), les Celtics s’en sont remis à Romeo Langford (7 points). Terminant le match sur un 6-0, les coéquipiers de Jaylen Brown (25 points) ont arraché la victoire dans les dernières secondes (98-97). Un point, c’est également ce qui a séparé les Clippers des Nuggets. Sans Nicolas Batum mais avec Petr Cornelie (4 points) sur le parquet pendant six minutes, la franchise californienne a pris le meilleur sur Denver dans un match en deux temps. La première mi-temps a été nettement dominé par les Clippers qui ont dominé la première moitié du match, emmenés par Terance Mann (14 points, 8 rebonds, 5 passes). Les Nuggets ont entamé un retour en toute fin de premier acte, qui s’est confirmé après la pause. Les deux derniers quart-temps ont vu Michael Porter Jr (23 points, 7 rebonds) mener au score jusqu’aux deux dernières minutes. Les Clippers ont alors haussé le ton pour s’imposer d’une longueur (103-102). Avec Rudy Gobert laissé au repos et le duo Bojan Bogdanovic-Rudy Gay blessé, le Jazz n’a pas vu le jour à l’occasion de son duel face aux San Antonio Spurs. Si les joueurs d’Utah ont timidement mené au score en début de match, ils ont vite sombré face à Dejounte Murray (17 points) et Joshua Primo (17 points) pour un revers de 26 points (111-85).

Les Hornets trop forts pour OKC, le Heat dominateur

S’il y a eu de la tension à Los Angeles ou Boston, ça n’a pas été le cas du côté de Charlotte. Les Hornets, sur leur parquet, n’ont guère laissé de chance au Thunder. Si les coéquipiers de Josh Giddey (18 points, 7 rebonds) et de Théo Maledon (3 points, 4 rebonds, 4 passes) ont frappé les premiers… le ciel leur est ensuite tombé sur la tête. Dès la fin du premier quart-temps, les Hornets ont pris leurs aises avant de dérouler pendant les 36 minutes suivantes. Grâce notamment au rookie James Bouknight (20 points), Charlotte s’est envolé pour s’imposer au final de 16 points (113-97). Les Pelicans, pour leur part, ont chuté sur le parquet des Timberwolves au terme d’une rencontre que les joueurs de Louisiane ont su mieux finir sans inverser la tendance. Avec Jonas Valanciunas et Zion Williamson absents sur blessure, New Orleans s’en est remis à Nickeil Alexander-Walker (22 points) et Trey Murphy III (21 points) pour tenter d’effacer un retard de 23 points en fin de troisième quart-temps. Emmenés par D’Angelo Russell (19 points), les Wolves ont tenu pour s’imposer de trois longueurs (117-114). La victoire, c’est également ce que le Heat a connu sur son parquet face aux Hawks dans un match finalement à sens unique. Si les coéquipiers de Timothé Luwawu-Cabarrot, resté muet en treize minutes sur le parquet, ont fait de la résistance, c’est en fin de première période que Tyler Herro (26 points) et le Heat ont commencé à faire monter la température. Le résultat a été une deuxième moitié de match durant laquelle le suspense a été aux abonnés absents. Un dernier coup d’accélérateur en fin de match permet à Miami de s’imposer de 26 points (125-99).

Les Suns en échec, retour gagnant pour les Raptors

Finaliste malheureux la saison passée face aux Milwaukee Bucks, les Phoenix Suns ont lancé leur pré-saison par un revers sur le parquet des Sacramento Kings. Une rencontre durant laquelle les coéquipiers de Landry Shamet (13 points) et Jalen Smith (13 points, 11 rebonds) auront fait illusion au tout début du premier quart-temps. Après avoir mené à deux reprises et sans prendre plus d’un point d’avance, les joueurs de l’Arizona n’ont pas résisté face à la furia californienne. Avec Harrison Barnes (18 points) en leader, les Kings ont dépassé une première fois la barre des quinze points d’avance en milieu de deuxième quart-temps avant de redescendre rarement en-dessous. Tout en maîtrise, les joueurs de la capitale de la Californie s’imposent de onze longueurs (117-106). Autre équipe californienne en lice, les Warriors ont pu compter sur une large partie de son effectif pour leur déplacement sur le parquet des Trail Blazers. Avec Jordan Poole (30 points), Stephen Curry (13 points) ou encore Andrew Wiggins (13 points), les joueurs de Golden State ont fait la différence au retour sur le parquet pour la deuxième mi-temps. Alors que les deux équipes étaient à égalité à la pause, les Warriors ont entamé le dernier quart-temps avec une marge de quinze points. Malgré Damian Lillard (19 points) et Jusuf Nurkic (15 points, 10 rebonds), Portland n’a pas su réagir et s’incline de quatorze longueurs (107-121). Les Raptors, quant à eux, n’ont pas manqué leur retour à la Scotiabank Arena après une saison en exil à Tampa. Les coéquipiers du rookie Scottie Barnes (13 points, 9 rebonds) et de Justin Champagnie (17 points, 10 rebonds) ont su faire le dos rond en début de match avant de dérouler face aux Philadelphia 76ers, privés de Joel Embiid, laissé au repos, ou encore de Tobias Harris et de Ben Simmons. S’ils ont compté jusqu’à 30 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Raptors ont levé le pied en fin de match, la différence entre les deux équipes au buzzer se figeant à 16 unités (123-107).



BASKET - NBA / PRE-SAISON

Lundi 4 octobre 2021

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers : 123-107

Boston Celtics - Orlando Magic : 98-97

Miami Heat - Atlanta Hawks : 125-99

> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 0 points à 0/4 aux tirs (dont 0/3 à trois points) et 2 fautes en 12 minutes



Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans : 117-114

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets : 97-113

> Théo Maledon (OKC) : 3 points à 1/5 aux tirs (dont 1/3 à trois points), 4 rebonds, 4 passes, 1 contre, 1 perte de balle et 2 fautes en 17 minutes



San Antonio Spurs - Utah Jazz : 111-85

> Rudy Gobert (UTAH) n’a pas joué



Portland Trail Blazers - Golden State Warriors : 107-121

Sacramento Kings - Phoenix Suns : 117-106

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets : 103-102

> Nicolas Batum (LAC) n’a pas joué

> Petr Cornelie (DEN) : 4 points à 1/3 aux tirs (dont 1/1 à trois points) et 1/2 aux lancers francs, 1 rebond, 1 passe, 1 contre, 1 perte de balle et 1 faute en 6 minutes