NBA (pré-saison) : Philadelphia, Gobert et Wolves en forme

La saison régulière NBA débutera dans une semaine, et les Philadelphia 76ers, même sans Ben Simmons, sont en forme ! Les hommes de Doc Rivers ont dominé Brooklyn, le favori pour le titre, sur le score de 115-104, en menant de la deuxième à la dernière minute, avec un écart grimpant jusqu'à +29 en début de dernier quart, avant que les 76ers ne relâchent la pression. Sans Kyrie Irving ni LaMarcus Aldridge, les Nets s'en sont remis à Kevin Durant, auteur de 23 points et 7 rebonds en 26 minutes, et à James Harden, auteur de 21 points, 4 rebonds et 4 passes en 28 minutes, mais cela n'a pas suffi. Car en face, Furkan Korkmaz était en feu, avec 27 points inscrits, à 11 sur 19 aux tirs. Andre Drummond a ajouté 16 points, 6 rebonds et 6 passes et Joel Embiid 14 points. Toujours à l'Est, Miami a dominé Charlotte 104-103 sur le fil. Alors que les Hornets de Miles Bridges (22pts, 10rbds, 6pds) menaient encore de treize points à 4'19 de la fin (101-88), ils se sont totalement écroulée, et le Heat s'est imposé grâce à un lay-up puis un lancer-franc à huit secondes du buzzer. Toronto, de son côté, s'est offert les Houston Rockets sur le score de 107-92 en menant de bout en bout, dans le sillage du duo Precious Achiuwa - OG Anunoby, auteurs de 17 points chacun (15pts pour Armoni Brooks côté texan).

Gobert en pleine forme



A l'Ouest, les Minnesota Timberwolves ont créé une petite sensation en allant s'imposer 128-100 chez les Los Angeles Clippers, en faisant la différence en deuxième mi-temps, remportée 61-43. Avec quatre joueurs à 15 points ou plus (19 pour Russell, 17 pour Towns et Edwards, 15 pour McDaniels), les Wolves ont livré une grande prestation, face à des Clippers qui étaient privés de Paul George, Serbe Ibaka, Reggie Jackson et bien sûr Kawhi Leonard. Luke Kennard en a profité pour tirer son épingle du jeu, avec 18 points et 5 rebonds (3pts et 4rbds pour Nicolas Batum). Tout va bien pour Utah en revanche, qui a déroulé contre New Orleans, en s'imposant 127-96, avec un écart qui a grimpé jusqu'à +38. Il faut dire que le Jazz a pu compter sur un énorme Rudy Gobert, auteur de 19 points (7 sur 8 aux tirs) et 19 rebonds ! Le pivot français finit meilleur marqueur de son équipe devant Donovan Mitchell (18pts) et Jordan Clarkson (17pts). De quoi donner des idées à son coach pour la saison régulière ? En face, les Pelicans jouaient sans Zion Williamson et Brandon Ingram, et aucun joueur n'a dépassé les 14 points (Devonte' Graham).

Memphis et Sacramento vainqueurs



Memphis, de son côté, a dominé Detroit assez largement : 127-92 en menant de la cinquième à la dernière minute, avec une avance grimpant jusqu'à +39 dans le dernier quart. Ja Morant a porté les Grizzlies, avec 24 points et 5 passes, et il a été bien aidé par Jaren Jackson Jr, auteur de 20 points et 8 rebonds. Côté Pistons, Hamidou Diallo et Jerami Grant finissent avec 13 points chacun. Enfin, Sacramento a dominé Portland 107-93 dans le choc de la côte pacifique, dans un match que les Kings ont dominé durant la plupart du match, emmenés par un Davion Mitchell à 20 points (24 pour Anfernee Simons côté Blazers).



NBA / PRE-SAISON

Lundi 11 octobre 2021

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons : 127-92

>>> Stats d'Yves Pons (MEM) : 6 minutes de jeu, 0 point (0/1 au tir dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 1 faute

>>> Killian Tillie (MEM), blessé, n'a pas joué

>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 22 minutes de jeu, 6 points (2/9 aux tirs dont 1/3 à 3pts, 1/1 aux lancers-francs), 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 4 fautes



Utah Jazz - New Orleans Pelicans : 127-96

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 24 minutes de jeu, 19 points (7/8 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 5/7 aux lancers-francs), 19 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres, 2 ballons perdus, 4 fautes



Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves : 100-128

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 29 minutes de jeu, 3 points (1/6 aux tirs dont 1/5 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 1 passe, 1 faute



Toronto Raptors - Houston Rockets : 107-92

Miami Heat - Charlotte Hornets : 104-103

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets : 115-104

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings : 93-107