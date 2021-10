NBA (pré-saison) : Les Lakers largement battus par Phoenix, Milwaukee déroule, San Antonio et Chicago sur le fil

Chicago et San Antonio sur le fil

NBA / PRE-SAISON

Dimanche 10 octobre 2021

Quatrième match de pré-saison et quatrième défaite pour les Lakers ! A un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la saison régulière, les Californiens ne sont pas en grande forme, et ils ont subi dimanche une lourde défaite contre les vice-champions, Phoenix, au Staples Center : 94-123. Les Suns, privés de Devin Booker et Dario Saric, ont maîtrisé une grande partie de la première mi-temps en comptant jusqu'à douze points d'avance, avant de voir les Lakers, qui eux étaient privés de LeBron James et Malik Monk, passer devant juste avant la pause.Avec six joueurs à 10 points ou plus, le collectif des Suns semble déjà bien en place. En face, Anthony Davis a porté les Lakers, avec 19 points en 28 minutes et a bien été aidé par Carmelo Anthony (17pts à 5/7 à 3pts). En revanche, Russell Westbrook a déçu, avec 8 points à 3 sur 12 aux tirs, et surtout 9 balles perdues. Le champion NBA en titre, Milwaukee, va bien en revanche, et s'est imposé 130-110 sans trembler contre Oklahoma City. Les Bucks ont mené de bout en bout, avec une avance grimpant jusqu'à +37 au milieu du deuxième quart, avant de compter entre 15 et 20 points d'avance jusqu'à la fin. Giannis Antetokounmpo s'est contenté de 8 points en 17 minutes, mais il a ajouté 9 rebonds et 6 passes. C'est Jordan Nwora qui a terminé meilleur marqueur de Milwaukee, avec 15 points, alors que Luguentz Dort a fini avec 19 points pour le Thunder (6pts pour Théo Maledon).Les deux autres matchs de la nuit ont été bien plus serrés. Chicago est allé s'imposer 102-101 à Cleveland dans une rencontre très serrée où aucune des deux équipes n'a eu plus de neuf points d'avance. Les deux franchises ont pris la tête tour à tour (25 changements de leaders !) et au final, les Bulls ont eu le dernier mot grâce aux quatre points marqués par Ayo Dosunmu dans le money-time.San Antonio, de son côté, est allé s'imposer 101-100 à Orlando, en menant une grande partie du match. Les Spurs de Dejounte Murray (18pts, 5rbds) et Lonnie Walker IV (16pts, 5pds) ont compté jusqu'à 18 points d'avance dans le dernier quart, mais le Magic de Terrence Ross (20pts) et Mo Bamba (16pts, 10rbds) a réussi à égaliser grâce à un 27-9 en 6'30 ! Cependant, les efforts des Floridiens ont été vains, car un tir longue distance de Keita Bates-Diop à une minute de la fin a scellé la victoire texane.- Oklahoma City Thunder : 130-110>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 16 minutes de jeu, 6 points (2/5 aux tirs dont 2/5 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 rebond, 2 passes, 1 fauteLos Angeles Lakers -: 94-123>>> Stats de Joel Ayayi (LAL) : 8 minutes de jeu, 2 points (1/1 au tir dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tenté)Orlando Magic -: 100-101Cleveland Cavaliers -: 101-102