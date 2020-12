NBA (Pré-saison) : Les Lakers gagnent à Phoenix avec James et Davis

Absents lors des deux premiers matchs de pré-saison des Lakers (deux victoires contre les Clippers), LeBron James et Anthony Davis ont fait leur retour ce mercredi avec la franchise championne NBA en titre, et cela s’est soldé par une nouvelle victoire, 112-107 à Phoenix. Dans ce match où chaque équipe a eu son quart-temps (44-53, mt) mais où les Lakers ont fait la différence dans les cinq dernières minutes, LeBron James a joué 15 minutes, pour 11 points (4 sur 10 aux tirs), 2 rebonds et 2 passes, alors qu’Anthony Davis a joué 18 minutes, pour 10 points (3 sur 4 aux tirs), et 4 rebonds. Seul joueur des Lakers à avoir joué plus de 30 minutes, Kyle Kuzma a eu le temps d’inscrire 23 points (8 sur 15 aux tirs). Du côté de Phoenix, Deandre Ayton s’est réveillé après son match décevant contre Utah, inscrivant 21 points (8 sur 10 aux tirs) et prenant 9 rebonds. Devin Booker était moins en réussite (16 points à 4 sur 10 aux tirs), alors que Chris Paul n’a marqué que 4 points mais a pris 8 rebonds et délivré 8 passes.

LeBron James and Anthony Davis propel the @Lakers to a halftime lead!

LBJ: 11 PTS

AD: 10 PTS, 4 REB#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/Yw1wEdcRkL



— NBA (@NBA) December 17, 2020

Denver écrase Portland



Le choc dans la Conférence Ouest opposait Denver à Portland, et ce sont les Nuggets qui l’ont largement emporté 126-95. Les Blazers ont marqué les premiers, mais ont ensuite été menés jusqu’à la fin de la rencontre, l’écart ne cessant d’augmenter (69-50, mt) pour grimper jusqu’à +31 en fin de match. Trois Nuggets finissent à 15 points ou plus : 18 pour Paul Millsap (plus 5 rebonds), 16 pour Jamal Murray (plus 5 rebonds et 5 passes) et 15 pour PJ Dozier (plus 6 rebonds). Nikola Jokic est quant à lui passé tout près du triple-double, avec 12 points, 11 rebonds et 8 passes. En face, les 14 et 13 points de Damian Lillard (14), Carmelo Anthony (14) et CJ McCollum (13) n’ont pas suffi.

Chicago et New York gagnent aussi



Dans un match Est-Ouest entre deux équipes en reconstruction, Chicago s’est offert le scalp d’Oklahoma City : 124-103. Les Bulls ont mené la partie quasiment de bout en bout (59-46, mt) et ont pu compter sur un duo Zach LaVine – Coby White en feu, avec respectivement 24 points et 5 passes, et 27 points et 5 rebonds. Du côté du Thunder, AL Horford a terminé meilleur marqueur, avec 15 points (plus 7 rebonds), alors que le Français Théo Maledon s’est encore mis en évidence. C’est lui qui a eu le temps de jeu le plus important de l’équipe (30 minutes), même s’il sortait du banc, et il a inscrit 11 points et pris 4 rebonds. Enfin, le dernier match de la nuit a vu la victoire de New York sur Cleveland : 100-93. Menés pendant une grande partie du match, et notamment de 18 points à la fin du troisième quart-temps, les Knicks ont renversé la situation en signant un 34-13 dans le dernier quart. Julius Randle a grandement contribué à ce succès, avec 18 points et 5 rebonds, tout comme Mitchell Robison (13pts, 13rbds) et RJ Barrett (16pts, 6rbds). En face, les Cavs, privés de Love, Dellavedova, Exum, McGee ou encore Sexton, ont pu compter sur les 18 points et 14 rebonds d’Andre Drummond, mais c’est tout de même une première défaite en trois matchs de préparation.



NBA / PRE-SAISON

Mercredi 16 décembre 2020

New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 100 - 93

>>> Frank Ntilikina (NYK) n'a pas joué, sur décision du coach



Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls : 103-124

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 30 minutes de jeu, 11 points (3 sur 9 aux tirs, dont 2/5 à 3pts), 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 1 faute

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Denver Nuggets - Portland Trailblazers : 126-95

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers : 107-112