NBA (pré-saison) : Les Lakers dominent les Clippers, débuts mitigés pour Hayes

C'est parti pour la pré-saison NBA ! Deux mois après la fin des Finales 2020 à Orlando, et à onze jours du coup d'envoi de la saison, dix équipes étaient déjà sur le parquet vendredi. Et notamment les deux de Los Angeles. Dans un Staples Center à huis clos, les Lakers ont étrenné leur titre de champion avec une victoire 87-81 face aux Clippers. Même si LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol ou Markieff Morris ont été laissés au repos, les hommes de Frank Vogel ont pu compter sur Talen Horton-Tucker (19pts et 9rbds), Kyle Kuzma (18pts, 5pds) et un Montrezl Harrell en double-double face à son ancienne équipe (13pts, 12rbds). Lors de ce match où les Clippers ont mené pendant une grande partie des deuxième et troisième quarts-temps, mais jamais de plus de 8 points, puis ont craqué dans les dernières minutes, Paul George, qui a signé un énorme contrat jeudi, a marqué 10 points en 14 minutes, et Kawhi Leonard a marqué 3 points et pris 7 rebonds, en 14 minutes également. Cette rencontre a aussi permis à Nicolas Batum de jouer son premier match depuis janvier. Le Français termine avec 2 points en 13 minutes.



NBA / PRE-SAISON

Vendredi 11 décembre 2020

Atlanta Hawks - Orlando Magic : 112-116

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 25 minutes de jeu, 13 points (5 sur 9 aux tirs, dont 2/5 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre réussi, 1 ballon perdu, 2 fautes



Detroit Pistons - New York Knicks : 84-90

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 19 minutes de jeu, 7 points (2 sur 5 aux tirs, dont 1/1 à 3pts), 5 rebonds, 4 ballons perdus, 2 fautes

>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 21 minutes de jeu, 5 points (2 sur 7 aux tirs, dont 0/3 à 3pts), 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 7 ballons perdus, 1 faute

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 11 minutes de jeu, 4 points (1 sur 2 aux tirs, dont 0/1 à 3pts), 4 rebonds, 1 ballon perdu, 1 faute



Chicago Bulls - Houston Rockets : 104-125

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers : 81-87

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 13 minutes de jeu, 2 points (1 sur 3 aux tirs, dont 0/1 à 3pts), 1 interception, 3 fautes



Portland Trailblazers - Sacramento Kings : 127-102