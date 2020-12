En instance de départ (même si Houston doit trouver une équipe avec qui échanger son très gros contrat), James Harden avait bel et bien le maillot des Rockets sur le dos ce mardi pour la première fois de la pré-saison. Le « Barbu » a joué 21 minutes lors de la victoire 112-98 de Houston face à son voisin San Antonio, le temps de marquer 12 points (3 sur 10 aux tirs, dont 2/6 à 3pts), et de prendre 3 rebonds, de délivrer 4 passes décisives et d’intercepter 2 ballons. Si les Spurs ont dominé pendant un quart-temps et demi (mais jamais de plus de 10 points), les Rockets ont ensuite mis la main sur le match pour l’emporter assez facilement, dans le sillage de John Wall et Ben McLemore, auteurs de 15 points chacun (7pts et 11rbds pour DeMarcus Cousins), mais ils ont perdu leur meneur de 23 ans Chris Clemons, victime d’une déchirure du tendon d’Achille. Côté Spurs, Lonnie Walker IV termine avec 17 points, mais c’est bel et bien une deuxième défaite en deux matchs pour les hommes de Gregg Popovich.

LES 76ERS FACILES FACE AUX CELTICS



Un choc de la Conférence Est opposait Philadelphia à Boston, et ce sont les 76ers qui l’ont emporté 108-99. Les Celtics, privés de Kemba Walker, Daniel Theis et Tristan Thompson n’ont mené que pendant les cinq premières minutes, avant de se faire dominer assez facilement (50-44, mt), les 76ers comptant jusqu’à 17 points d’avance au début du dernier quart. Shake Milton était intenable, et finit la rencontre avec 19 points en 23 minutes, Joel Embiid ajoutant 18 unités et Tobias Harris frôlant le double-double (16pts, 9rbds). Face à son ancienne équipe, Vincent Poirier a marqué 2 points et pris 4 rebonds en 5 minutes. En face, c’est Jeff Teague qui a terminé meilleur marqueur, avec 18 points. GUY HÉROS DES KINGS

Enfin, le dernier match de la nuit proposait un derby californien entre Sacramento et Golden State, et ce sont les Kings qui l’ont emporté 114-113 au buzzer. Les Warriors ont dominé le premier quart-temps, puis les Kings ont dominé pendant deux quarts-temps et demi, avant de se retrouver menés au score à 3’28 de la fin après avoir encaissé un 11-0. Golden State menait encore 113-109 à 44 seconde du buzzer, puis Robert Woodard II a réussi un dunk, avant que Kyle Guy ne tire à trois points au buzzer et n’offre la victoire à son équipe. L’arrière de 23 ans a même terminé meilleur marqueur de son équipe, avec 20 en 21 minutes, à 6 sur 10 à 3 points ! En face, les 29 points (11 sur 21 aux tirs, dont 5/13 à 3pts) de Stephen Curry n’ont pas suffi.