NBA / PRE-SAISON

Dimanche 13 décembre 2020

Brooklyn Nets - Washington Wizards : 119-114

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (11 points (3/5 aux tirs, 1/3 à 3pts et 4/5 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 20 minutes de jeu).



Detroit Pistons - New York Knicks : 99-91

>>> Sekou Doumbouya (DET) (23 points (8/11 aux tirs, 2/4 à 3pts et 5/7 aux lancers-francs), 5 rebonds, 0 passe décisive, 2 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 18 minutes de jeu).

>>> Killian Hayes (DET) (6 points (2/11 aux tirs, 1/6 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 5 rebonds, 4 passes décisives, 0 faute, 2 interceptions, 1 ballon perdu et 0 contre en 25 minutes de jeu).

>>> Frank Ntilikina (NYK) (3 points (1/3 aux tirs, 1/2 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 1 passe décisive, 6 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 12 minutes de jeu).



Chicago Bulls - Houston Rockets : 104-91

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers : 131-106

>>> Nicolas Batum (LAC) (9 points (2/5 aux tirs, 2/4 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 1 rebond, 2 passes décisives, 2 fautes, 2 interceptions, 1 ballon perdu et 1 contre en 21 minutes de jeu).



Portland Trail Blazers - Sacramento Kings : 106-121