NBA : Poussé sur le banc des Knicks, Fournier veut « être un bon coéquipier »

Fournier va changer de poste

Débuter un match NBA sur le banc. Voilà quelque chose auquel Evan Fournier avait été peu habitué depuis ses débuts en 2012 dans la grande Ligue. Jusqu’à la semaine passée, il avait débuté 502 des 652 matchs de sa carrière NBA. Mais depuis deux rencontres, le coach des New York Knicks Tom Thibodeau a décidé de le sortir du cinq majeur, alors qu’il avait été titulaire lors de ses 87 premiers matchs sous le maillot de la franchise new yorkaise.Mais le joueur de tout juste 30 ans se montre philosophe et va tout faire pour aider ses coéquipiers, comme il l'a confié au New York Post.« C'est comme ça. Je suis dans ma 11eme année. Je sais donc que beaucoup de choses peuvent arriver. On le voit chaque année. L'année dernière, c’était Kemba (Walker, qui n’a plus joué depuis février, ndlr). Je vais donc faire de mon mieux avec ce que j'ai, essayer d'avoir un impact sur la victoire et être un bon coéquipier. C'est tout ce que vous pouvez demander. Faire de mon mieux, être un pro, faire mon travail. Rien ne change vraiment dans l'approche du jeu.Evidemment, je vais jouer avec des joueurs différents. Je vais très probablement jouer ailier maintenant au lieu d’arrière. Je vais jouer à différents endroits, contre des plus gros joueurs", explique le Français. Désormais dépassé par Cam Reddish et Quentin Grimes dans la hiérarchie des Knicks, Evan Fournier (8,8pts et 2,4rbds de moyenne depuis le début de la saison en 22 minutes) va tenter de s'adapter à son nouveau rôle, au sein d'une franchise qui a gagné quatre de ses neuf premiers matchs et qui pointe à la 7eme place de la Conférence Est.