Les Wolves ont perdu énormément de ballons dans leur défaite à domicile face au Thunder, et ils ont aussi pris énormément de fautes techniques. Rudy Gobert a lui carrément été expulsé pour un croche-patte sur Kenrich Williams, qui le chambrait après avoir marqué, alors que le Français était à terre. Mais Jaylen Nowell, Jaden McDaniels, Kyle Anderson, Anthony Edwards et D'Angelo Russell ont aussi été sanctionnés par les arbitres, le dernier étant lui aussi expulsé à la fin de la partie… "Nous devons gérer ça", a expliqué Jordan McLaughlin. "Une technique de temps en temps, ok. Ça motive les fans, ça nous motive. Mais quand nous en avons autant que ce soir, c'est quelque chose que nous pouvons contrôler... et nous devons trouver un équilibre avec ça."

Pour Chris Finch, l’entraîneur des Wolves, ses joueurs ne peuvent pas se déconcentrer de la sorte. Il regrette le manque de maturité de ses hommes. "Les frustrations ont débordé", a ainsi conclu le coach. "Ce n'était pas l'effort le plus mature de notre part. Nous avions besoin d'un effort beaucoup plus mature que cela".