NBA : Positif au Covid-19, Gobert manquera les trois prochains matchs

En mars 2020, Gobert avait été le patient-zéro de NBA



Injury report:

OUT - Joe Ingles (Health & Safety Protocols)



OUT - Rudy Gobert (Health & Safety Protocols)



OUT - Mike Conley (Right Knee Injury Recovery)



OUT - Bojan Bogdanovic (Left Middle Finger Sprain)



OUT - Donovan Mitchell (Left Low Back Strain)



Fin de road-trip pour Rudy Gobert. Présent lors des deux premiers matchs de son équipe lors de cette série de matchs à l'extérieur, à New Orleans lundi et à Denver mercredi pour une victoire du Jazz les deux fois,En vertu du protocole anti-Covid-19 en vigueur en NBA,, à Toronto, Indiana et Detroit (Utah retrouvera son public le 13 janvier prochain à l'occasion de la venue de Cleveland). The Athletic nous apprend ce vendredi que le triple meilleur défenseur de la ligue nord-américaine aAu même titre que son coéquipier Joe Ingles, lui aussi testé positif, "Gobzilla" a donc débuté sur le champ une quarantaine chez lui.qui s'était terminée sous la bulle d'Orlando, où les Lakers avaient été sacrés. Ce nouveau repos forcé pour l'ancien joueur de Cholet, près de deux ans plus tard, constitue assurément une mauvaise nouvelle pour Utah avant ses trois prochains déplacements, puisque le Français, avec 15,5 points, 15,1 rebonds et 2,3 contres de moyenne par match, réalise actuellement le meilleur début de sa carrière depuis son arrivée en NBA, en 2013 (il avait été drafté en 27eme position par Denver puis échangé dans la foulée avec Utah).