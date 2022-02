NBA : Porzingis à Washington, Harrell à Charlotte, Schröder à Houston

Bien sûr, l’énorme échange entre Philadelphia et Brooklyn a monopolisé l’actualité lors de cette « trade deadline » de jeudi. Mais l’arrivée de James Harden chez les 76ers et celle de Ben Simmons chez les Nets ne sont pas les seules à avoir marqué cette « date limite des transferts ». Si les Los Angeles Lakers et les New York Knicks, pour ne citer qu’eux, ont décidé de ne pas bouger, cela n’a pas été le cas d'autres franchises. Un échange s’est notamment produit entre Dallas et Washington, pour envoyer Kristaps Porzingis (19,2pts et 7,7rbds cette saison) dans la capitale, pendant que Spencer Dinwiddie (12,6pts, 5,8pds) et Davis Bertans (5,7pts) prennent la direction du Texas. Alors qu’il formait un duo intéressant avec Luka Doncic, « la Licorne » fait donc son retour dans la Conférence Est , trois ans après son départ des Knicks. Dinwiddie va quant à lui découvrir l’Ouest, pendant que Bertans revient dans le Texas, après avoir joué trois saisons à San Antonio. Les Wizards ont également fait un échange avec Charlotte, envoyant Montrezl Harrell (14,1pts, 6,7rbds) chez les Hornets. Le pivot de 28 ans va donc connaitre sa quatrième franchise en un an et demi. Ish Smith (4,5pts) fait le chemin inverse.

Dragic à San Antonio, mais pas pour longtemps

San Antonio et Toronto se sont également échangés des joueurs : Goran Dragic, qui n’a joué que cinq matchs depuis son arrivée au Canada l’été dernier, rejoint les Spurs, qui pourraient s’en séparer dans la foulée pour qu’il signe à Dallas, selon les dernières rumeurs. Thaddeus Young (6,1pts) et Drew Eubanks (4,7pts) rejoignent quant à eux les Raptors. San Antonio perd également Derrick White (14,4pts), qui file à Boston, mais récupère Josh Richardson (9,7pts) de la part des Celtics. La franchise du Massachussetts a aussi fait affaire avec Houston, en envoyant Dennis Schröder (14,4pts) pour faire revenir Daniel Theis (8,4pts), qui avait déjà porté le maillot des Celtics entre 2017 et 2021. Dans un échange à quatre équipes, Serge Ibaka (6,6pts) rejoint Milwaukee en provenance des Clippers, pendant que le n°2 de la Draft 2018 Marvin Bagley III (9,3pts) signe à Detroit, que Donte DiVincenzo (7,2pts) passe de Milwaukee à Sacramento et Rodney Hood (3,3pts) de Milwaukee aux Clippers. A noter également que dans le cadre de ce « trade », les Kings récupèrent les droits du meneur français de 27 ans David Michineau, qui avait été drafté en 2016 par New Orleans avant d’être cédé aux Clippers, dont il n’a jamais porté le maillot en NBA. Le Guadeloupéen joue depuis 2018 à Boulogne-Levallois.