NBA : Portland s'impose contre Houston grâce à Lillard

Memphis enchaîne

Gobert insuffisant



Sacramento craque à domicile

NBA - SAISON REGULIERE

Mercredi 29 Janvier 2020

Il est inarrêtable ! Après ses cinquante points inscrits face à Indiana trois jours plus tôt, Damian Lillard a réalisé une nouvelle performance de haut niveau dans la nuit de mercredi à jeudi en marquant plus de trente unités pour la sixième fois consécutive.en lui permettant de venir à bout d’un Russell Westbrook pourtant très inspiré (39 points, 10 rebonds, 6 passes). Auteur de son premier triple-double en carrière avec 36 points, 10 passes et 11 rebonds, le joueur de 29 ans a relancé les Trail Blazers après un début de match compliqué et un premier quart-temps complètement dominé par les visiteurs. Dans le sillage de son homme fort, l’équipe de l’Oregon n’a plus tremblé une fois qu’elle a pris le score à son avantage.Ça fait quatre à la suite pour les Grizzlies ! En déplacement sur le parquet des Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi,. Avec seulement deux succès sur ses huit derniers matchs avant cette rencontre, l’équipe de Julius Randle (16 points, 14 rebonds, 6 passes) n’a rien pu faire après un premier quart-temps pourtant disputé. Mais les partenaires de Dillon Brooks, auteur de 27 points, et de Jonas Valanciunas, impérial dans la raquette (13 rebonds), ont pris le jeu à leur compte avant la mi-temps et ont ensuite dicté leur loi devant les 18 768 fans du Madison Square Garden.. New York est toujours avant-dernier à l’est.Il n’a rien pu faire face à la supériorité des Spurs. Pourtant inspiré avec 17 points et précieux sous le panier (19 rebonds),. Le Français n’a pas pu renouer avec la victoire alors que la série positive du Jazz s’était stoppée face à Houston deux jours plus tôt. Les Spurs de DeMar DeRozan (38 points, 5 rebonds, 5 passes) étaient bien trop forts et ils l’ont prouvé en prenant l’avantage dès la fin du premier quart-temps sans jamais le perdre.. Gobert et le Jazz sont troisièmes malgré deux revers de rang.Les Kings sont retombés dans leurs travers. Alors qu’ils semblaient revenir en forme ces derniers jours avec deux victoires de suite,. L’arrière serbe Bogdan Bogdanovic (23 points, 5 rebonds, 2 passes) n’a pas suffi face à Oklahoma City, bien emmené par sa paire Dennis Schröder-Luguentz Dort. Treizièmes à l’ouest, les Kings n’ont pas pris l’avantage une seule fois dans cette rencontre et ont subi la supériorité des visiteurs dans chaque quart-temps.. Oklahoma est bien ancré dans le Top 8.- Chicago Bulls : 115-106New York Knicks -: 106-127- Detroit Pistons : 125-115>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 7 minutes de jeu, 5 points (1 sur 1 aux tirs dont 1/1 à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 1 faute,>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 8 minutes de jeu, 0 point (0 sur 2 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 1 ballon perdu, 1 interception- Utah Jazz : 127-120>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 32 minutes de jeu, 17 points (4 sur 7 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 19 rebonds, 4 fautes, 4 ballons perdus- Houston Rockets : 125-112Sacramento Kings -: 100-120