NBA - Portland : Saison terminée pour Lillard

Lillard pourrait même ne jamais rejouer pour Portland !

Damian Lillard ne plaisantait donc pas. Absent depuis le 31 décembre dernier et opéré le 13 janvier dernier pour soigner une pubalgie consécutive à une blessure au niveau des abdominaux,, a annoncé la franchise de l'Oregon ce lundi alors que les Blazers ont de nouveau pris une petite fessée, samedi sur le parquet d'Indiana (129-98). "Lillard manquera le reste de la saison 2021-2022. Il poursuivra sa convalescence au cours des prochaines semaines." L'inventeur du "Dame Time", ce moment du match, généralement en fin de rencontre, où le numéro 0 prend feu et enquille les paniers, y compris de très loin, n'a en réalité fait que tenir parole et mettre en application ce qu'il avait annoncé. En effet, voyant son équipe toujours aussi mal embarquée au moment où il n'avait eu d'autre choix que de consentir à subir une intervention chirurgicale, le sextuple participant au All Star Game avait laissé entendre qu'il ne rejouerait pas si son équipe n'avait plus rien à espérer de la fin de saison au moment où il serait prêt à reprendre la compétition.« Si on se met à jouer pour un choix de Draft, ça n’aurait aucun sens. Je ne vais pas jouer pour un choix de Draft. J’en suis incapable. Si c’est ce qu’il y a de mieux et si c’est ce qui est décidé, alors ça n’aurait aucun sens que je joue », avait clairement expliqué le natif d'Oakland. Aujourd'hui, les Blazers, battus samedi pour la 44eme fois de la saison, sont toujours mal classés (douzièmes à seize victoires du 6eme Minnesota) et ne peuvent plus rêver de disputer les play-offs."Dame", déçu de la saison et de la qualité de l'effectif,qu'il n'a pas quittée depuis son arrivée en NBA.