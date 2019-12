NBA : Portland : Pau Gasol dans le staff, mais pas à la retraite

Plombé par un début de saison raté, Portland, finaliste de Conférence Ouest la saison passée, ne pointe qu’à la neuvième place actuellement. Mais les Blazers peuvent espérer entrevoir le bout du tunnel grâce à l’arrivée d’un nouveau membre dans le staff : Pau Gasol ! Le pivot de 39 ans avait été recruté pour un an par la franchise de l’Oregon en provenance de Milwaukee, où il avait très peu joué en raison d’une fracture de fatigue au pied gauche. Mais cette blessure le handicapait toujours, si bien qu’il avait été coupé par Portland le 20 novembre dernier. Mercredi, en marge de la victoire contre Sacramento (127-116), le coach Terry Stotts a fait savoir que Pau Gasol intégrerait son staff dès qu’il serait de retour d’Espagne, où il était rentré après l’annonce de la rupture du contrat. En revanche, Pau Gasol n’a pas évoqué le mot « retraite ». Sans doute estime-t-il qu’il pourra rendre service à une équipe lorsqu’il sera totalement guéri.

Gasol, un des plus grands Européens de l'histoire

Arrivé en NBA grâce à la Draft 2001 où il a été choisi en troisième position par Atlanta, Pau Gasol a directement été envoyé à Memphis, où il a joué sept saisons (20,8 points de moyenne en 2006-07, record en carrière). Puis il a pris la direction des Lakers, où il a remporté ses deux titres NBA, en 2009 et 2010. Après sept saisons en Californie, il a rejoint la Conférence Est, pour deux années à Chicago, avant de revenir à l’Ouest, à San Antonio, où il a passé deux ans et demi. Pau Gasol, l’un des plus grands joueurs européens de l’histoire, a également remporté un titre mondial, trois médailles olympiques et trois titres européens avec l’Espagne.