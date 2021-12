NBA - Portland : McCollum souffre d'un pneumothorax

CJ McCollum injury update:

Lillard est également actuellement sur la touche

Nouvelle mauvaise nouvelle pour les Trail Blazers de Portland. La franchise basée dans l'État de l'Oregon aux Etats-Unis était déjà en grande difficulté sportive, en ce début de saison régulière 2021-22 de NBA, avecpour également et surtout déjà quatorze défaites dont six lors de ses sept dernières sorties. Mais, désormais, l'équipe collectionne les problèmes au niveau de son effectif professionnel. Dernier gros pépin en date, celui concernant C.J. McCollum. En effet, selon sa propre équipe, l'arrière souffre d'un pneumothorax traumatique à son poumon droit et va devoir s'éloigner des parquets pendant une durée indéterminée. Une absence qui pourrait tout à fait se chiffrer en semaines.Après son meneur Damian Lillard touché aux abdominaux et qui a manqué les quatre dernières rencontres disputées par les siens, c'est un nouveau homme fort de cette franchise qui se retrouve donc également sur la touche. Les deux hommes sont tout bonnement les deux meilleurs joueurs et même marqueurs de cette franchise, avec une moyenne de 42,1 points à eux deux. McCollum tournait à 20,5 points, 4,1 rebonds et 4,5 passes décisives, en ce début de saison, avant donc ce coup d'arrêt., lors du week-end dernier, à l'occasion de la nouvelle et très large défaite enregistrée contre les Celtics de Boston (117-145). Le joueur avait alors reçu un coup, lors du quatrième et dernier quart-temps. Pour le moment, aucun calendrier de reprise n'a donc été mis en place concernant le principal intéressé. Quant à cette franchise des Trail Blazers de Portland, sa prochaine rencontre aura lieu pas plus tard que ce mercredi, contre les Warriors de Golden State, qui est tout simplement la meilleure équipe actuelle de la prestigieuse Ligue de basketball.