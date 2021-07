NBA - Portland / Lillard : « Tout a été dit »

Dans deux semaines débuteront les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon. Initialement prévus entre le vendredi 24 juillet et le dimanche 9 août derniers, ces JO se tiendront finalement du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains, après avoir été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. On retrouvera évidemment et notamment l'équipe des Etats-Unis de basket-ball, placée dans le groupe B avec le Nigéria, le Japon et la France. En attendant, en conférence de presse, le meneur international américain Damian Lillard, aujourd'hui âgé de 30 ans, a parlé de son avenir.

« Rien d'autre à dire à ce sujet »

Dans des images partagées par l'équipe des Etats-Unis de basketball, le natif d'Oakland en Californie a ainsi notamment été interrogé sur les spéculations quant à son futur et s'il était éventuellement intéressé ou non par un trade, lui qui a été drafté en sixième position, en 2012, par la franchise qui est toujours la sienne aujourd'hui, à savoir les Trail Blazers de Portland : « A ce stade, beaucoup de choses ont déjà été dites. Parfois des mots ont été mis dans ma bouche alors que je n'ai rien dit. Tous ceux qui m'ont couvert depuis que je suis en NBA savent que s'il y a quelque chose à dire, si je pense quelque chose ou si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire et je vais m'y tenir. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de discussions. Sauf que personne n'a entendu ce que j'ai dit, personne ne m'a entendu dire ces choses. Tout ce que j'ai à dire, je le dis directement à Neil Olshey [Directeur général des Blazers]. Je vais parler directement à mon équipe. Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Tout ce que j'avais à dire sur ce que je ressens a été dit à Neil. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire à ce sujet. »