NBA - Portland : Le Français Olivier Sarr décroche un contrat two-way

Sarr a joué à OKC l'an passé

Les Français de NBA en 2022-23

Olivier Sarr a convaincu les Blazers ! Le 4 septembre dernier, le pivot français de 23 avait signé un contrat « Exhibit 10 », qui lui permettait de participer au camp d'entraînement avec Portland. Et ce jeudi, la franchise de l'Oregon a annoncé que le natif de Niort avait signé un contrat two-way, qui lui permettra de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League tout au long de la saison.On pourrait donc le voir sous le maillot noir, rouge et blanc la semaine prochaine pour le coup d'envoi de la saison (à Sacramento mercredi, contre Phoenix vendredi, chez les Lakers dimanche ?), à moins que le staff n'estime qu'il est encore trop tendre. Cependant, la saison de G-League ne débutera que le 27 décembre, donc il ne pourra pas y être envoyé maintenant.. Malgré tout, Oklahoma City lui avait fait signer un contrat de dix jours fin décembre, puis un deuxième, et il avait finalement obtenu un contrat two way de la part du Thunder le 22 février… avant d’être coupé le 6 avril, la franchise souhaitant tester d’autres joueurs. Le voici désormais à Portland, une franchise qui a beaucoup déçu l’an passé (13eme de l’Ouest, première saison sans play-offs depuis neuf ans), en raison notamment de la blessure de sa superstar, Damian Lillard, mais qui devrait se relever puisque "Dame" est guéri.Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers (contrat jusqu'en 2024)Moussa Diabaté aux Los Angeles Clippers (contrat two way jusqu'en 2023)Ousmane Dieng à Oklahoma City (contrat jusqu'en 2024)Evan Fournier aux New York Knicks (contrat jusqu'en 2025)Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves (contre jusqu'en 2026)Killian Hayes aux Detroit Pistons (contre jusqu'en 2024)Frank Ntilikina aux Dallas Mavericks (contrat jusqu'en 2023)Olivier Sarr aux Portland Trailblazers (contrat two way jusqu'en 2023)Killian Tillie aux Memphis Grizzlies (contrat jusqu'en 2023)Joël Ayayi, Sekou Doumbouya, Timothé Luwawu-Cabarrot (s'entraîne avec Phoenix), Théo Maledon, Adam Mokoka (s'entraîne avec Oklahoma City)