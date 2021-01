NBA - Portland : Encore une tuile pour les Blazers

Deux matchs contre Memphis à jouer

Gros coup dur pour les Blazers ! Portland, actuel sixième de la Conférence Ouest avec huit victoires pour six défaites, devra faire sans son arrière CJ McCollum pendant au moins les quatre prochaines semaines, soit 17 matchs. Le joueur de 29 ans s’est blessé samedi lors de la victoire contre Atlanta et souffre d’une fracture du pied gauche. Il va devoir porter une botte protectrice et sera réévalué le 16 février. « Je ne veux pas que les gens soient tristes pour moi. Beaucoup de personnes vivent des situations bien pires que la mienne. Ça va aller. J’ai déjà eu des blessures auparavant, des blessures au pied qui ont nécessité une opération ou de ne pas pouvoir marcher pendant des mois. Donc je vais pouvoir gérer cela. Je ne peux pas faire grand-chose. Je travaille dur et je fais attention à moi. Je passe beaucoup de temps et je fais beaucoup d’efforts pour mon corps. Mais c’est l’une de ces situations où vous ne pouvez pas faire plus », a confié le joueur,Cette blessure vient s’ajouter à celle du pivot Jusuf Nurkic, victime d’une fracture du poignet et absent pendant au moins six semaines.« Tout comme quand j'ai entendu dire que Nurk allait être absent pendant un certain temps, mes pensées vont toujours vers le joueur en premier dans ces situations. Ce qu'il va traverser, comment cela l’affecte et comment il revient. De toute évidence, cela affecte notre équipe et nous devons nous remettre sur les rails et trouver des moyens de gagner sans lui », a reconnu le coach des Blazers Terry Stotts.Damian Lillard, la mégastar de l'équipe, va devoir prendre les choses en mains.