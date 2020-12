NBA : Portland doit fermer ses installations en raison de cas de coronavirus

Coup d'arrêt pour Portland. En effet, la franchise NBA a été contrainte de fermer ses installations en raison de cas de coronavirus, soit trois au total, en son sein. Par conséquent, les Blazers sont ainsi contraints de repousser la reprise de leurs entraînements collectifs. Alors que la saison régulière 2020-21 de la prestigieuse Ligue de basketball n'a toujours pas officiellement démarré, voilà que les différentes équipes restent forcément gênées par la pandémie de coronavirus, qui continue donc d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.

Portland ne s'est visiblement pas posé de questions bien longtemps, en prenant cette décision radicale. Pourtant, c'est bien ce dimanche que les différentes séances collectives auraient dû débuter, au sein des nombreuses franchises de NBA. C'est par un communiqué que les dirigeants de Portland ont expliqué leur décision. Ils ont ainsi également tenu à préciser que ces fameux trois cas positifs au Covid-19 ont été détectés durant les quatre derniers jours, au sein de la franchise.

"Over the past four days, we have had three positive COVID test results within our organization. Out of an abundance of caution, having completed contact tracing, we are closing our practice facility today for deep cleaning while we run confirmatory tests” -Neil Olshey