NBA : Portland aura une séance de rattrapage

Portland pouvait-il rêver meilleur scénario ? Peut-être bien puisque seule la franchise de l'Oregon s'est prononcée contre le plan de reprise de la NBA. S'il se murmure dans les coulisses de la Ligue que les Blazers auraient souhaités une reprise à 20 équipes plutôt qu'à 22, il n'en reste pas moins qu'ils sont, en compagnie des Wizards, les grands gagnants de ce vote.

Comme Washington, Portland est actuellement neuvième de sa Conférence. Un strapontin insuffisant pour se hisser en Playoffs en temps normal... Sauf que le nouveau format mis en place par la NBA, avec huit rencontres pour terminer la saison régulière, offrira un duel au meilleur des deux manches entre le huitième et le neuvième de chaque Conférence; à condition qu'il n'y ait pas plus de quatre victoires d'écart entre les deux équipes. Memphis, huitième de la Conférence Ouest, a peut-être du soucis à se faire !

Memphis/Portland en tour préliminaire ?

Avec trois succès de retard sur les Grizzlies ( 29 pour Portland, 32 pour Memphis), les Blazers sont donc dans les clous pour s'offrir un tour préliminaire alléchant face à la franchise de Ja Morant, très bien placée de son côté pour conserver son spot. Plus expérimenté, le finaliste de Conférence 2019 peut s'estimer heureux de ce format de reprise. Bien sûr, New Orleans, Sacramento et San Antonio (28 victoires) ainsi que Phoenix (27 victoires) postulent eux-aussi pour affronter les Grizzlies...

Mais Portland démarre avec un petit avantage sportif sur cette concurrence, tout en ayant le luxe de retrouver pour cette fin de saison Jusuf Nurkic et Zach Collins, deux blessés de longue date qui ne seraient pas revenus sur les parquets à temps sans la pandémie de Covid-19. En NBA, les deuxièmes chances sont rares. A Damian Lillard, C.J McCollum et Carmelo Anthony de profiter de cette redistribution des cartes pour briller.