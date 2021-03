NBA : Poirier libéré par New York, c'est officiel

Poirier de retour en Europe, deux ans plus tard ?



The Knicks have waived Terrance Ferguson and Vincent Poirier, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

Transféré jeudi dernier à New York dans le cadre de l'échange en triangle qui impliquait notamment George Hill, parti à Philadelphie, et Austin Rivers, envoyé à Oklahoma City,chère à un autre Frenchy Frank Ntilikina. Comme annoncé,, via son célèbre Insider Shams Charania. Ce dernier a confirmé que le natif de Clamart avait été coupé par New York, au même titre que Terrance Ferguson, lui aussi débarqué dans le cadre de ce même échange à trois équipes et qui ne s'est pas éternisé davantage du côté de Big Apple. La nouvelle blessure de Mitchell Robinson pouvait pourtant laissé espérer à l'ancien joueur de Boston et des Sixers que Tom Thibodeau lui laisserait sa chance, au moins le temps de quelques matchs dans le pire des cas, mais il n'en a rien été.Et l'international français médaillé de bronze avec les Bleus il y a deux ans en Chine(39 minutes en 10 matchs). Deux ans après son départ de Vitoria, où le Francilien, également passé par OKC (mais sans jouer du tout, cette fois) avait fini meilleur rebondeur de l'Euroligue,, au Pays basque espagnol, entre 2017 et 2019. Auparavant, l'intérieur de 27 ans qui avait dû patienter plusieurs années en Jeep Elite avant de s'y faire un nom avait défendu les couleurs de Paris-Levallois (aujourd'hui Boulogne-Levallois) et de Hyères-Toulon, où il avait été prêté par le club parisien lors de sa deuxième année chez les professionnels. Le futur joueur de NBA tournait alors à peine à 4 points de moyenne. Deux ans plus tard, il s'était envolé pour l'Espagne. Une première expérience européenne qui pourrait très vite en appeler une nouvelle.